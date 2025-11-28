कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है. पार्टी 61 सीटों पर लड़ी और छह ही जीत पाई. अब पार्टी इसको लेकर समीक्षा करने में लगी है. बीते गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को कांग्रेस ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में समीक्षा बैठक की थी. इस रिव्यू मीटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ था. वैशाली से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव सिंह और पूर्णिया से पार्टी के प्रत्याशी रहे जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई थी. संजीव सिंह ने जितेंद्र कुमार को गोली मारने की धमकी दी थी. अब इसको लेकर जितेंद्र कुमार ने पूरी बात बताई है.

जितेंद्र कुमार ने कहा कि इंजीनियर संजीव सिंह ने हताशा में धमकी दी. फ्रेंडली फाइट के चलते उनको काफी कम वोट मिले थे. इस सवाल पर कि आपके साथ गाली-गलौज भी हुई है? इस पर कहा कि जब गोली मारने की बात हो गई तो गाली-गलौज की बात कहां आती है.

'हमको धमकी से डर नहीं लगता'

संजीव सिंह की धमकी पर जितेंद्र कुमार ने कहा, "सारे लोगों के बारे में उन्होंने कहा है चाहे वह केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो… जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के नेतृत्व के बारे में बोला जाएगा तो निश्चित रूप से क्षमा करने योग्य बात नहीं है. हम कोई एफआईआर नहीं कराएंगे. हमको धमकी से डर नहीं लगता है. उनके जैसे बहुत लोगों को देखे. बहुत पैसे वाले आए और गए."

Delhi: On the Congress's review meeting following its defeat in the Bihar Assembly elections, Congress candidate Jitendra Yadav says, "...There was a friendly fight, and when votes are fewer, one should not remain frustrated. They came third or fourth. Allegations were also being… pic.twitter.com/Dj4F9xWztP — IANS (@ians_india) November 28, 2025

जितेंद्र कुमार ने कहा कि पार्टी अनुशासन का मामला है. समिति इसको देखेगी. पार्टी नेतृत्व को इसके बारे में बता दिया गया है. वोट कम आता है तो इतना हताश नहीं होना चाहिए. वो (संजीव सिंह) तीसरे या चौथे स्थान पर चुनाव में रहे थे. देखा जाए तो उन्होंने महागठबंधन के सारे लोगों पर आरोप लगाया था.

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान कुछ नहीं हुआ था. समीक्षा बैठक से बाहर हुआ था. व्यक्तिगत किसी का झगड़ा हो या विवाद हो तो इसे हम अपनी चर्चा में क्यों शामिल करें.

