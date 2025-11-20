'चिराग के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है पार्टी', बिहार में नई सरकार बनने पर मां रीना पासवान का बड़ा बयान
Nitish Cabinet 2025: चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने एनडीए के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तारीफ़ की और कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है.
बिहार में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने राज्य में एनडीए की सरकार बनने और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बहुत खुशी जताई हैं. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा तेजी से आगे बढ़ रही है वो इस बात से बहुत ख़ुश हैं.
चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित एनडीए के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि "बहुत खुशी की बात है, आज बहुत ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है. हम बहुत खुश हैं. चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है…"
चिराग पासवान के दो नेताओं ने ली शपथ
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक दल है. आज नीतीश कुमार के साथ एनडीए के 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है. इनमें भारतीय जनता पार्टी से 14, जनता दल युनाइटेड से 8, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास से) 2 और हम व रालोमो से 1-1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली.
चिराग पासवान की पार्टी से नीतीश कैबिनेट में संजय कुमार और संजय कुमार सिंह दो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा (आर) ने शानदार प्रदर्शन किया है. चिराग पासवान की पार्टी ने 29 में से 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है. इस जीत से लोजपा समेत चिराग पासवान की मां भी काफी उत्साहित हैं.
बिहार में एलजेपी आर की शानदार जीत के बाद चिराग पासवान बिहार में बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं. इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में चिराग़ पासवान का कद और बढ़ सकता हैं और भविष्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं. बिहार में जीत के बाद रीना पासवान ने कहा था कि चुनाव में लोजपा आर को बहुत अच्छी सीटें आई हैं इतनी सीटों को हमने उम्मीद भी नहीं की थी.
