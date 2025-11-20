एक्सप्लोरर
सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस
Sudhakar Singh Death: यूपी की घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है. वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.
समाजवादी पार्टी के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया हैं. वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. सपा विधायक सुधाकर सिंह ने साल 2023 में घोसी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 50 हजार वोटो से चुनाव हराया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आ गए थे.
बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था. सुधाकर सिंह अपनी बेबाकी और हाजिर जवाबी के साथ जनता के बीच गहरी पैठ वाले नेता माने जाते थे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL