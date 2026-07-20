दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक पर BJP का बड़ा बयान, 'भविष्य में…'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को हुए प्रदर्शन और संसद भवन मार्च पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि जिस बात को लेकर धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जा रहा है उस पर सरकार बहुत गंभीर है.

उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच हो रही है. भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे जिससे छात्रों, युवाओं और नौजवानों को परेशानी हो. नीट परीक्षा में आगे कोई लीक का मामला नहीं आए इस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से आज दिल्ली में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है यह भी उचित नहीं है.

प्रेम रंजन पटेल ने कहा, "आप अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करें. सरकार इस मामले पर गंभीर है और सरकार पूरी गंभीरता से उसे पर आगे कार्रवाई भी करेगी."

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'नहीं करने दिया जा सकता किसी को आत्महत्या'

सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे. करीब 20 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरनास्थल से उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया था. विपक्ष के इस आरोप पर कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया, इस पर प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी को आत्महत्या न करने दिया जाए. लंबे समय से वह अनशन पर बैठे थे. उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था. उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का काम किया ताकि देखभाल हो सके.

दूसरी ओर दिल्ली में भारी प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे. इस मुलाकात को लेकर प्रेम रंजन पटेल ने कहा, "अमित शाह पार्टी के प्रमुख नेता हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, तो बातें होती रहती हैं. आज भी दोनों में मुलाकात होगी तो बहुत सारे विषयों पर बात होगी और बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा."

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