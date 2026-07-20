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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक, PM मोदी की दी ये सलाह

CJP के प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक, PM मोदी की दी ये सलाह

CJP Protest: पप्पू यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें. पढ़िए पूर्णिया सांसद ने और क्या कुछ लिखा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से निकाले गए संसद भवन मार्च के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी इस प्रदर्शन पर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दिल्ली में जोरदार हंगामा हुआ. सांसद पप्पू यादव ने इस पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सलाह दी है.

'पीएम साहब की बात कर रहा... बच्चे की नहीं'

पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में सीजेपी या प्रोटेस्ट को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उन्होंने लिखा है, "प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें. वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं, किसी 76 साल के बच्चे की नहीं! जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो!"

यह भी पढ़ें- 'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'

सदन के बाहर अलग अंदाज में दिखे पप्पू यादव

दूसरी ओर संसद भवन पहुंचे पप्पू यादव की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. सोमवार (20 जुलाई, 2026) से शुरू हुए मानसून सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कुछ अलग तरीके से सरकार को घेरते नजर आए. उन्होंने पीठ पर एक बैनर लटकाया हुआ था जिस पर राम मंदिर (अयोध्या) कथित चंदा चोरी को लेकर कई बातें लिखी गई थीं. 

बैनर पर लिखा गया था, "चंदा चोरी पर सरकार क्यों मौन? इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड कौन? आस्था का सौदा नामंजूर, दोषियों को जेल भेजो! भगवान के नाम पर व्यापार? शर्म करो सरकार! राम मंदिर की लूट मची है, अंधेर नगरी चौपट राजा!"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Sonam Wangchuk BIHAR NEWS Cockroach Janta Party CJP Protest
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