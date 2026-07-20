CJP के प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक, PM मोदी की दी ये सलाह

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से निकाले गए संसद भवन मार्च के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी इस प्रदर्शन पर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दिल्ली में जोरदार हंगामा हुआ. सांसद पप्पू यादव ने इस पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सलाह दी है.

'पीएम साहब की बात कर रहा... बच्चे की नहीं'

पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में सीजेपी या प्रोटेस्ट को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उन्होंने लिखा है, "प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें. वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं, किसी 76 साल के बच्चे की नहीं! जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो!"

प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल

न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें



वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं

किसी 76 साल के बच्चे की नहीं!

जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो! — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 20, 2026

यह भी पढ़ें- 'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'

सदन के बाहर अलग अंदाज में दिखे पप्पू यादव

दूसरी ओर संसद भवन पहुंचे पप्पू यादव की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. सोमवार (20 जुलाई, 2026) से शुरू हुए मानसून सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कुछ अलग तरीके से सरकार को घेरते नजर आए. उन्होंने पीठ पर एक बैनर लटकाया हुआ था जिस पर राम मंदिर (अयोध्या) कथित चंदा चोरी को लेकर कई बातें लिखी गई थीं.

बैनर पर लिखा गया था, "चंदा चोरी पर सरकार क्यों मौन? इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड कौन? आस्था का सौदा नामंजूर, दोषियों को जेल भेजो! भगवान के नाम पर व्यापार? शर्म करो सरकार! राम मंदिर की लूट मची है, अंधेर नगरी चौपट राजा!"

यह भी पढ़ें- संसद मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच चिराग पासवान की पार्टी का रिएक्शन, 'जिस दिन…'