CJP के प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक, PM मोदी की दी ये सलाह
CJP Protest: पप्पू यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें. पढ़िए पूर्णिया सांसद ने और क्या कुछ लिखा है.
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से निकाले गए संसद भवन मार्च के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी इस प्रदर्शन पर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दिल्ली में जोरदार हंगामा हुआ. सांसद पप्पू यादव ने इस पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सलाह दी है.
'पीएम साहब की बात कर रहा... बच्चे की नहीं'
पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में सीजेपी या प्रोटेस्ट को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उन्होंने लिखा है, "प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें. वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं, किसी 76 साल के बच्चे की नहीं! जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो!"
प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 20, 2026
न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखें
वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं
किसी 76 साल के बच्चे की नहीं!
जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो!
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सदन के बाहर अलग अंदाज में दिखे पप्पू यादव
दूसरी ओर संसद भवन पहुंचे पप्पू यादव की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. सोमवार (20 जुलाई, 2026) से शुरू हुए मानसून सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कुछ अलग तरीके से सरकार को घेरते नजर आए. उन्होंने पीठ पर एक बैनर लटकाया हुआ था जिस पर राम मंदिर (अयोध्या) कथित चंदा चोरी को लेकर कई बातें लिखी गई थीं.
संसद में - पप्पू यादव का अलग अंदाज़ @pappuyadavjapl pic.twitter.com/7PmxiQ4heJ— MUKESH YADAV (@mukeshkuma63594) July 20, 2026
बैनर पर लिखा गया था, "चंदा चोरी पर सरकार क्यों मौन? इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड कौन? आस्था का सौदा नामंजूर, दोषियों को जेल भेजो! भगवान के नाम पर व्यापार? शर्म करो सरकार! राम मंदिर की लूट मची है, अंधेर नगरी चौपट राजा!"
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