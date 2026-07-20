जन्मदिन पर नीतीश कुमार संग पहले पूजा की, फिर सदन पहुंचे निशांत, बोले- 'जो बात जनता…'

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने जन्मदिन पर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. इस मौके पर उनके पिता और पूर्व मंख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. आज से विधानमंडल के मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है. निशांत कुमार के लिए यह पहला मौका होगा जब वे सदन में जनता की बातों को रखेंगे. अपने कामकाज के बारे में बताएंगे. विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे.

बिहार विधान परिषद सदस्य बनने के बाद पहली बार निशांत कुमार आज सदन पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज मैं पहला दिन सदन आया हूं. जो बात जनता के हित में होगी उसे सदन में रखने की कोशिश करूंगा. 20 साल में मेरे पिताजी ने जो किया है उसको मैं जारी रखने का काम करूंगा. विपक्ष के लोगों ने भी मुझे बधाई दी. बहुत अच्छा लगा. मैं धन्यवाद करता हूं."

जनता के लिए हो रहे बेहतर काम: निशांत

आगे निशांत कुमार ने कहा, "स्वास्थ्य विभाग में जनता के लिए बेहतर काम हो रहे हैं. आगे भी हम बेहतर काम करेंगे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो 20 साल में हमारे पिताजी ने किया है उसे जारी रखेंगे."

माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी ने आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना कर ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।



इस अवसर पर उन्होंने जन्मदिवस की शुभकामनाओं एवं स्नेह के लिए सभी कार्यकर्ताओं… pic.twitter.com/j1QP9CbY7G — Janata Dal (United) (@Jduonline) July 20, 2026

यह भी पढ़ें- संसद मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच चिराग पासवान की पार्टी का रिएक्शन, 'जिस दिन…'

निशांत के संस्कार की सदन में हुई तारीफ

उधर दूसरी ओर आज (सोमवार) बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मां का नाम लिया गया. माले की बिहार विधान परिषद सदस्य शशि यादव ने कहा कि जो संस्कार निशांत के अंदर है वह उनकी मां से मिला है. जो काम नीतीश कुमार ने विकास का बिहार में किया उसको ऐसे ही निशांत बनाए रखें. जो सरलता और विनम्रता निशांत के अंदर है वह उनकी मां से मिला है. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निशांत ऐसे ही रहेंगे और माता-पिता के द्वारा मिले संस्कार पर ही आगे बढ़ेंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार मानसून सत्र: विपक्ष ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, RJD बोली- 'सरकार बहरी हो जाए तो…'