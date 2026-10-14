'कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी…', BJP की बड़ी भविष्यवाणी

देश में एक तरफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी ओर कॉकरोज जनता पार्टी अलग आंदोलन कर रही है. सबसे अधिक एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है. इस प्रदर्शन और आंदोलन के बीच बीजेपी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है.

बिहार बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को कहा कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी ने ये निश्चित कर दिया कि सरकार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी.

'2029 में आएगी 400 पार करने वाली स्थिति'

दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन लोगों ने पूरे देश को बता दिया कि अमेरिका के इशारे पर इस देश को तंग-तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है. ये राहुल गांधी के जितने चट्टे-बट्टे हैं विदेशी ताकत के इशारे पर चल रहे हैं. सत्ता की बेचैनी, विदेशी ताकत को इस देश में आने का मौका नहीं देगी और इसलिए इस आंदोलन से अब तो और पक्का हो गया कि 2029 (लोकसभा चुनाव) में 400 (सीटें) पार करने वाली स्थिति आएगी.

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विवेक ठाकुर बोले- राहुल गांधी से उम्मीद नहीं

बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "...कांग्रेस में राहुल गांधी ने खुद ही इस विषय को कहा है कि 'रोज सरप्राइज होगा'... सरप्राइज में कोई भी सकारात्मकता की उम्मीद राहुल गांधी से मत कीजिए. यही देश देखता आया है... अब जाकर लगता है कि इन सभी लोगों को तिरंगे से कुछ लगाव हुआ है लेकिन बीजेपी का एक सालाना कार्यक्रम 'हर घर तिरंगा' चलाती है. गांव-गांव की हिंदुस्तान की आबादी अपने घरों पर तिरंगा लगाती है, जब हम आह्वान करते हैं. ये सकारात्मकता है. राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण है."

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना भी बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि आदेश आया है कि जंतर-मंतर को सामूहिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हया दिया गया और तीन नए प्रदर्शन स्थलों का चयन किया गया, लेकिन कल जो लोग वहां गए, केवल मीडिया सुर्खियों के लिए गए. राहुल गांधी को कब से तिरंगे से प्रेम हो गया? कब से उनके अंदर हिंदुस्तानी की भावना जागी? पहले ये तो बताएं.

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