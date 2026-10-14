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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'

इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि विपक्ष ना तो सरकार से खुश है ना न्यायपालिका से खुश है. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया है कि चाहते क्या हैं?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Oct 2026 01:44 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है. दिल्ली में इंडिया गठबंंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला गया. विपक्षी दलों को ओर से लगातार किए जा रहे आंदोलन पर एनडीए के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है. 

जीतन राम मांझी ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और विपक्ष पर तंज कसा. पोस्ट में जीतन राम मांझी लिखते हैं, "जनता से खुश नहीं, सरकार से खुश नहीं, न्यायपालिका से खुश नहीं, चुनाव आयोग से खुश नहीं, आखिरर चाहते क्या हो भाई? विपक्षी हो या नौटंकी गैंग? मतलब कुछ भी, करना है…"

बीजेपी बोली- अमित शाह ने दिया करारा जवाब

विपक्ष पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि अमित शाह ने इन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं. घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों को साफ संदेश दिया गया है कि सरकार झुकने वाली नहीं है. 

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शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एसआईआर को लेकर केवल गलतफहमी और भ्रम पैदा किया जा रहा है. राहुल गांधी पूरे देश के लोगों को बुलाकर, केवल अपने कार्यकर्ताओं का मार्च निकाल लेते हैं, जिसमें कोई आम जनता या आम आदमी शामिल नहीं है. इससे साफ संदेश गया है कि कांग्रेस की उतनी ही ताकत है जितनी उन्होंने बाराखंभा रोड पर दिखाई है. 

उन्होंने आगे कहा, "देश की जनता हर चुनाव में राहुल गांधी को पराजित कर रही है. चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो… सभी चुनावों में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पराजित हो रही है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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