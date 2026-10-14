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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआशुतोष और सौरव को तिहाड़ भेजे जाने पर RJD का बड़ा बयान, 'BJP को…'

आशुतोष और सौरव को तिहाड़ भेजे जाने पर RJD का बड़ा बयान, 'BJP को…'

आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सवाल उठाया है कि आशुतोष और सौरव को किस जुर्म के तहत जेल भेजा गया है? प्रियंका ने इस घटनाक्रम को निंदनीय बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. ये दोनों अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. इस एक्शन के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से सरकार पर हमला किया गया है. आरजेडी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं.

आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि आशुतोष और सौरव को किस जुर्म के तहत जेल भेजा गया है तिरंग फहराने के लिए? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के लिए? उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली कोई देश के बाहर का हिस्सा नहीं है. 

'बीजेपी को डर क्यों लग रहा'

प्रियंका भारती ने कहा, "आरएसएस मुख्यालय में 2001 में जब तिरंगा फहराया गया था तो उस वक्त भी तीन युवाओं को जेल भेजा गया था… सरकार तिरंगे से इतना क्यों डर रही है? जितना आरएसएस डरती है वैसे ही बीजेपी को डर क्यों लग रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं. जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता हो रही है, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है ये निंदनीय है."

प्रियंका भारती ने एक्स पर भी पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, "RSS हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने पर जेल भेजने वाले अब जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर जेल भेज रहे हैं. क्या बदला?" सौरव दास और आशुतोष को टैग करते हुए प्रियंका ने कहा, "इन्हें जेल भेजने की कड़ी निंदा करती हूं."

यह भी पढ़ें- PM मोदी, शाह और CEC पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'जंतर-मंतर…'

क्या है मामला?

बता दें कि बीते मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को सीजेपी के नेता आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे ने बिना इजाजत के जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स लांघकर प्रदर्शन किया था. इनके हाथों में तिरंगा था. प्रदर्शन के दौरान इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद अब कार्ट ने दोनों को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. इस पर सीजेपी का कहना है कि इस देश में तिरंगा फहराना कब से अपराध हो गया?

यह भी पढ़ें- कांग्रेस के लोग मानने लगे SIR सही? चिराग पासवान की पार्टी का दावा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Ashutosh Ranka Saurav Das
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