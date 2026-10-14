आशुतोष और सौरव को तिहाड़ भेजे जाने पर RJD का बड़ा बयान, 'BJP को…'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. ये दोनों अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. इस एक्शन के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से सरकार पर हमला किया गया है. आरजेडी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं.

आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि आशुतोष और सौरव को किस जुर्म के तहत जेल भेजा गया है तिरंग फहराने के लिए? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के लिए? उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली कोई देश के बाहर का हिस्सा नहीं है.

'बीजेपी को डर क्यों लग रहा'

प्रियंका भारती ने कहा, "आरएसएस मुख्यालय में 2001 में जब तिरंगा फहराया गया था तो उस वक्त भी तीन युवाओं को जेल भेजा गया था… सरकार तिरंगे से इतना क्यों डर रही है? जितना आरएसएस डरती है वैसे ही बीजेपी को डर क्यों लग रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं. जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता हो रही है, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है ये निंदनीय है."

प्रियंका भारती ने एक्स पर भी पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, "RSS हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने पर जेल भेजने वाले अब जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर जेल भेज रहे हैं. क्या बदला?" सौरव दास और आशुतोष को टैग करते हुए प्रियंका ने कहा, "इन्हें जेल भेजने की कड़ी निंदा करती हूं."

RSS हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने पर जेल भेजने वाले अब जंतर मंतर पर तिरंगा फ़हराने पर जेल भेज रहे है। क्या बदला? @SauravDassss और @AshutoshRanka को जेल भेजने की कड़ी निंदा करती हूँ। — Priyanka Bharti (@priyanka2bharti) October 14, 2026

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क्या है मामला?

बता दें कि बीते मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को सीजेपी के नेता आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे ने बिना इजाजत के जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स लांघकर प्रदर्शन किया था. इनके हाथों में तिरंगा था. प्रदर्शन के दौरान इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद अब कार्ट ने दोनों को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. इस पर सीजेपी का कहना है कि इस देश में तिरंगा फहराना कब से अपराध हो गया?

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