बिहार में 3 दिन तक मानसून की सक्रियता जारी, 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी, जानें IMD अपडेट

बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद से जुलाई महीने में राज्य भर में बारिश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब भी बारिश का रिकॉर्ड स्तर काफी कम बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की शुरुआत में सामान्य औसत के मुकाबले बारिश में 70-77 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है. खासकर दक्षिण बिहार में पटना गयाजी सहित सभी 19 जिलों में केवल भागलपुर, बांका को छोड़कर अन्य जिलों में प्रतिदिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है, लेकिन ये औसत स्तर से काफी कम है.

जून महीने में 46 प्रतिशत कम बारिश हुई थी और अभी के आंकड़ों को देखें तो इस मानसून में अब तक औसतन कुल 263 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, इसके मुकाबले 124.7 मिमी बारिश हुई जो मानसूनी बारिश में लगभग 53 प्रतिशत की कमी है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (10 जुलाई) से आगामी तीन दिनों तक राज्य में मानसूनी सक्रियता बढ़ेगी. इन तीन दिनों में उत्तर बिहार में अधिक बारिश तो कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण बिहार में भी बारिश की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन औसतन इसक स्तर काफी कम रहेगा. आज उत्तर बिहार के सभी जिलों और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में अधिक बारिश की संभावना है.

और किन जिलों में भारी बारिश की संभावना?

वहीं, चार जिलों (पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर) में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और भारी बारिश की संभावना है. विभाग के अनुसार, आज कुल 22 जिलों में अधिक बारिश की संभावना है, जिनमें से इन चार जिलों के अलावा सारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले में गरज-चमक, बिजली कड़कने के साथ अधिक बारिश होने और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.

दक्षिण बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी

हालांकि, उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके में थोड़ी कम बारिश की संभावना है. दक्षिण बिहार में पटना, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा सहित लगभग सभी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 34 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है.

उत्तर बिहार में आज अधिक बारिश का असर देर रात से ही देखने को मिल रहा है. गोपालगंज ,पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सिवान, सीतामढ़ी के अलावा पटना जिले के पूर्वी इलाके कुछ प्रखंडों में भी देर रात बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था. हालांकि, उत्तर बिहार के कई जिलों में सुबह बारिश दर्ज की गई.

पटना में आज कैसा रहेगा मौसम

आज शुक्रवार को राजधानी पटना के मौसम की बात करें तो दिन में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का एक या दो दौर आ सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. बीते गुरुवार को पटना का तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन आज 1 से 2 डिग्री की गिरावट का अनुमान है.

हालांकि, गुरुवार को सबसे अधिक भभुआ में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा गुरुवार को कटिहार में 108.2 और पश्चिमी चंपारण 72.6 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश दर्ज की गई.

शुक्रवार से बढ़ सकती है मानसूनी गतिविधियां

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, जुलाई महीने में अब मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. इसका कारण गुरुवार (9 जुलाई) तक मानसून पूरे देश में फैल चुका है और मानसून ट्रफ बिहार से गुजर रही है, जिससे राज्य में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी. समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर उत्तर बिहार एवं आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इससे उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका प्रभाव शुक्रवार से बिहार में देखने को मिल सकता है.

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