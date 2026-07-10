सुपौल में 7 साल की बच्ची की हत्या, आरोपी के घर को लोगों ने फूंक डाला, कैसे हुई घटना?

बिहार के सुपौल में गुरुवार (09 जुलाई, 2026) की देर शाम एक सात साल की बच्ची की हत्या कर दी गई. बच्ची पर गांव के ही एक युवक ने कुदाल से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक के घर को फूंक डाला. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचे. अन्य अधिकारी भी पहुंचे. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के परसरमा वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है.

पिता के साथ घर लौट रही थी बच्ची

बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम गांव के शंभू शाह अपनी सात साल की बेटी के साथ गांव से ही दूध लेकर घर लौट रहे थे. आगे-आगे शंभू शाह चल रहे थे और पीछे-पीछे उनकी बेटी प्रीति चल रही थी. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले राजू शाह ने प्रीति पर कुदाल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

युवक की ओर से कई बार कुदाल से बच्ची पर हमला किया जिससे प्रीति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. आरोपी युवक पड़ोस में ही रहता है. घटना को अंजाम देने के बाद राजू अपने घर में जाकर छुप गया. आक्रोशित लोग भी उसके घर पहुंच गए और बाहर से आग लगा दी.

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घटना की सुचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राजीव रंजन सहित कई थाने की पुलिस पहुंची. पुलिस ने किसी तरह आरोपी को घर से बाहर निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया. आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझाया तब कुछ मामला शांत हुआ.

पता नहीं चला हत्या का कारण

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. हत्या का कारण पता नहीं चला है. जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गई. सुपौल सदर एसडीपीओ राजीव रंजन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी राजू शाह को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

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