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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, बुलेट बाइक और 50 हजार की थी मांग... पति समेत 10 पर FIR

नवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, बुलेट बाइक और 50 हजार की थी मांग... पति समेत 10 पर FIR

Nawada Dowry Death Case: नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दलेलपुर गांव में दहेज के 50 हजार रुपये और बुलेट की मांग नहीं पूरी करने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी.

Written By : अमन राज |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 10 Jul 2026 09:01 AM (IST)
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बिहार के नवादा में शादी के महज 8 महीने बाद ही दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह मामला गुरुवार की रात जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दलेलपुर गांव से सामने आया है. मृतका के पिता कपिल देव यादव ने दामाद विपिन कुमार समेत ससुराल पक्ष के 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी है.

मृतका के पिता के अनुसार उनकी बेटी रूनी कुमारी (30 साल) की शादी विपिन कुमार के साथ करीब आठ महीने पहले हुई थी. शादी के बाद ससुराल में दहेज की मांग शुरू हो गई. मृतका के पिता कपिल देव यादव ने बताया कि हर महीने 50 हजार रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग की जा रही थी. जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. बेटी को मारपीट की जाती थी.

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दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप

मृतका के पिता के अनुसार, उनकी बेटी ने उन्हें फोन पर बताया कि वे लोग 50 हजार रुपये और बुलेट बाइक मांग रहे हैं. मृतका के पिता का आरोप है कि प्लानिंग के तहत उनकी बेटी की हत्या की गई है. कपिल देव यादव ने आरोप लगाया कि मृतका के शरीर पर दो-तीन जगह चोट के निशान और गले पर दबाव के स्पष्ट निशान मिले हैं. पिता का कहना है कि गला घोंटकर हत्या की गई. घटना के बाद पति विपिन कुमार और भैसुर फरार हो गए हैं.

आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग

वहीं, स्थानीय स्तर पर इस घटना से गुस्सा फैला हुआ है. रूनी कुमारी की मौत ने एक बार फिर नवादा में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की समस्या को उजागर कर दिया है. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि पंचायत के समझौते के बाद भी यदि महिला की हत्या हो रही है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है. परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी

वहीं, इस घटना के बाबत नारदीगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मृतका के पिता की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना, हत्या तथा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

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Input By : अमन कुमार
Published at : 10 Jul 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Bihar Police NAWADA NEWS BIHAR NEWS
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