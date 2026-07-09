आसमानी आफत ने बिगाड़ी जमीनी व्यवस्था, थम गए दिल्ली-नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद

देशभर में मानसून की बीते दिनों एंट्री हो चुकी है. कहीं-कहीं अब मानसून कहर बरपा रहा है. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और जाम के कारण जनजीवन प्रभावित नजर आया.

कम दृश्यता और जलभराव के कारण रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा. खासकर धौला कुआं, महिपालपुर और राजोकरी के आसपास यातायात प्रभावित रहा.

आश्रम के पास मथुरा रोड, दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, जखीरा फ्लाईओवर, मोती नगर, पटेल नगर, नारायणा, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, मूलचंद, आजादपुर, मुकरबा चौक और दिल्ली-नोएडा लिंक रोड के कई हिस्सों में भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

दिल्ली में लोगों की बढ़ी परेशानी

देश के एक बड़े हिस्से में बुधवार (8 जुलाई) को भारी मानसूनी बारिश हुई, जिससे कई जगह अचानक बाढ़ आ गई और रेल एवं सड़क यातायात में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हुई. दिल्ली के कई हिस्सों में जलजमाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

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