मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, जर्जर पुलिस चौकी में घुसा पानी; आम जनता परेशान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बरसात के चलते हाहाकार मचा हुआ है. जबरदस्त बरसात के चलते शुक्रतीर्थ नगरी में स्थित हनुमत धाम में बरसात का पानी भर गया मंदिर प्रांगण जल मग्न हो गए है. जगह-जगह गरीबों के आशियाने गिरने की खबर सामने आ रही है. सरकारी कार्यालय प्रांगण में पानी भरा दिखाई दे रहा है सड़कें जहां जलमग्न है तो वही आम जनजीवन भी पूरी तरह ठप हो चुका है.

बता दें कि इस बरसात के दौरान की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मोल्हाहेड़ी जड़ौदा मार्ग बरसात के चलते बह गया है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 फीट चौड़ा गांव का यह रास्ता पानी के बहाव में बहता दिखाई दे रहा है. इस बरसात के चलते आम जनता को जहाँ पड़ रही भीषण गर्मी से निजात मिली है तो वही दो दिन कि बरसात ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है.

जर्जर चौकी में घुसा पानी

बताया जा रहा है की इस बरसात के चलते किसानों को भी खासा नुकसान होने की आशंका है. भीषण बरसात के चलते नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रुड़की चुंगी की जर्जर चौकी में पानी घुस जाने के चलते चौकी खाली कर खुद ही पुलिस ने उसे ध्वस्त कर दिया है.

ग्रामीण दिनेश ने बताया कि मेरा नाम दिनेश कुमार है बारिश से तो यह परेशानी है भाई पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है. उससे पहले गर्मी इतनी थी पशुओं को और आदमियों का भी जीना मुश्किल हो रहा था और अब पिछले दो दिनों से कुछ गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है की ना तो आदमी पशुओं का चारा लेने के लिए आदमी खेत में जा पा रहा है. इससे पशु भी परेशान हैं और आदमी भी परेशान हैं यानी की बारिश बे इंतेहा हो रही है और परेशानी बहुत ज्यादा है निकलने में मैं भी परेशानी हो रही है और पशु भी परेशान है ना चारा आ पा आ रहा है.

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