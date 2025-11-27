हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार घूमने वाले ध्यान दें! शुरू होने जा रहा मूविंग 5 स्टार होटल, सुविधा से लेकर किराया जानिए

बिहार घूमने वाले ध्यान दें! शुरू होने जा रहा मूविंग 5 स्टार होटल, सुविधा से लेकर किराया जानिए

Bihar Moving 5 Star Hotel Service: ये बसें स्पेशल टूर पैकेज का हिस्सा होंगी, जैसे बोधगया-नालंदा वन-डे ट्रिप या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सफारी. इसमें खास सिक्योरिटी इंतजाम और सीसीटीवी कैमरे भी हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Nov 2025 03:49 PM (IST)
बिहार घूमने वालों के लिए नीतीश सरकार ने अच्छी खबर दी है. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से जल्द ही बिहार के पर्यटन स्थलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैरावैन बसों की सुविधा शुरू की जा रही है. इसमें फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी.

आराम करने के साथ करें मनोरंजन

इसकी सुविधा की बात करें तो यात्रा के दौरान रहने, सोने, टीवी देखने, म्यूजिक, खाना पकाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी. ये सामान्य बसें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक लग्जरी बसे हैं. ये बसें एक मोबाइल होटल की तरह डिजाइन की गई हैं. यात्रा के दौरान पर्यटक आराम के साथ मनोरंजन कर सकेंगे.

बस के साथ लग्जरी सफर का आनंद

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा अभी दो बसें खरीदी गई हैं. ये पटना पहुंच गई हैं. शीघ्र ही औपचारिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत ये बसें बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी. इसमें बैठने के लिए आरामदायक 7 सीट और 4 स्लीपर बर्थ के साथ मनोरंजन के लिए पांच एलईडी टीवी लगाई गई है. मिनी किचन और बाथरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यात्रा के दौरान आपको होटल या रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैरावैन के साथ आप अपनी यात्रा को अपनी मर्जी के अनुसार प्लान कर सकेंगे.

कैसे कर सकेंगे बुकिंग?

ये बसें स्पेशल टूर पैकेज का हिस्सा होंगी, जैसे बोधगया-नालंदा वन-डे ट्रिप या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सफारी. पर्यटक बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अधिकारिक वेबसाइट (bstdc.bihar.gov.in) या मोबाइल नंबर के माध्यम से बसों की बुकिंग कर सकेंगे. इसे लगभग 75 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए लिया जा सकता है. या एक दिन के लिए बुकिंग लगभग 20 हजार रुपये तक होगी. ज्यादा यात्रा पर प्रति किमी के हिसाब से पैसा लगेगा. पटना में 12 घंटे और 75 किमी की यात्रा के लिए 11,000 रुपये में बुकिंग का विकल्प भी प्रदान किया गया है. 

बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैनेजर रत्नेश कुमार ने कहा, "इसमें खास सिक्योरिटी इंतजाम और सीसीटीवी कैमरे भी हैं. हम इसे चलता-फिरता 5-स्टार होटल कह सकते हैं."

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 27 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Bihar Tourism BIHAR NEWS Bihar Moving 5 Star Hotel
