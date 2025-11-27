पटना में बीते बुधवार (26 नवंबर, 2025) को आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियर सह ठेकेदार सज्जा मूर्ति (उम्र करीब 52 साल) की मौत हो गई. घटना कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सटे रेनबो मैदान की है. बुधवार की अल सुबह करीब 3.30-4.00 बजे रेनबो मैदान के पिछले हिस्से में स्थित लोहे का गेट गिर गया जिसकी चपेट में सज्जा मूर्ति आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बारे में सुबह लोगों को पता चला तो पुलिस पहुंची. इंजीनियर के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा. उनके परिजनों को सूचना दी गई. इस पूरे मामले में घटनास्थल के सामने बने घर के मालिक रविशंकर सिंह ने बताया, "सुबह हम लोग गेट गिरा हुआ देखे. इसमें ठेकेदार की दबकर मौत हो गई थी." उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें घटना कैद हुई है.

खेल परिसर में ही रह रहे थे सज्जा मूर्ति

दरअसल, रेनबो मैदान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इसे कराने के लिए करीब एक महीने से आंध्र प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर सह ठेकेदार सज्जा मूर्ति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बॉयज हॉस्टल में रह रहे थे. बुधवार तड़के गिट्टी लदा ट्रक आया था. अनलोड के बाद चालक गाड़ी लेकर चला गया. इसके बाद सज्जा मूर्ति ने गेट में ताला लगा दिया. ताला लगाकर जैसे ही वो जाने लगे तो गेट का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया जिससे दब कर उनकी मौत हो गई. हालांकि ट्रक वहां से निकल चुका था. किसी ने इस घटना को देखा नहीं. माना जा रहा है कि समय पर किसी ने देखा होता तो शायद जान बच सकती थी.

इस मामले में कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोग जब सुबह में टहलने के लिए निकले तो देखा कि लोहे के गेट के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है. उन लोगों ने सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. पुलिस को इसकी सूचना सुबह करीब आठ बजे मिली थी. बताया जा रहा है कि लोहे के गेट में पहले से खराबी थी. ठीक ढंग से लगा नहीं था.

