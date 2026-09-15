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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार

पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का CM आवास मार्च, हंगामे के आसार

दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान से CM आवास तक मार्च करेंगे. प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है. बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती के बीच हंगामे के आसार हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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पटना में दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया है. अभ्यर्थी सुबह 11 बजे गांधी मैदान में जुटेंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने की तैयारी में हैं. परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

अभ्यर्थियों के कार्यक्रम के मुताबिक गांधी मैदान से मार्च निकाला जाएगा. प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर, डाकबंगला और आयकर गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश करेंगे. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है.

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CM आवास के आसपास प्रदर्शन की अनुमति नहीं

प्रशासन ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और मार्च की अनुमति नहीं दी है. इसके बावजूद अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है.

जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग

प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर आगे न बढ़ें और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित न हो.

जबरन आगे बढ़े तो कार्रवाई के संकेत

प्रशासन ने संकेत दिया है कि जेपी गोलंबर के आगे प्रदर्शनकारी जबरन बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है. ऐसे में मार्च के दौरान हंगामे के आसार बने हुए हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच और परीक्षा रद्द होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये

Published at : 15 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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