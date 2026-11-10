ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में लें वाटर मेट्रो का आनंद, CM सम्राट ने किया शुभारंभ, जानें किराया और रूट

पटना में लें वाटर मेट्रो का आनंद, CM सम्राट ने किया शुभारंभ, जानें किराया और रूट

वाटर मेट्रो से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का लोग आनंद भी ले सकेंगे. पढ़िए अपने काम की खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Nov 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी पटना में वाटर मेट्रो का शुभारंभ हो गया है. मंगलवार (10 नवंबर, 2027) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव आदि उपस्थित रहे.

इस नई सुविधा से पटना आनेवाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गंगा नदी में जलयात्रा का नया अनुभव मिलेगा. पर्यटन विभाग की ओर से यह पहल की गई है. गंगा नदी में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को आधुनिक एवं सुविधाजनक जल परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
सोनिया गांधी पर विजय सिन्हा बोले, '...तो हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं'
सोनिया गांधी पर विजय सिन्हा बोले, '...तो हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं'
बिहार
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
बिहार
IPS भानु प्रताप के केस में नया मोड़, अब पत्नी पर FIR, कई और भी बने आरोपी
IPS भानु प्रताप के केस में नया मोड़, अब पत्नी पर FIR, कई और भी बने आरोपी
बिहार
बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड
बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड

अशोक राजपथ में जाम से परेशान होते हैं लोग

वाटर मेट्रो के शुभारंभ से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा. बता दें कि अशोक राजपथ में जाम के चलते आने-जाने में लोगों को दिक्कत होती है. ऐसे में विकल्प के तौर पर अब वाटर मेट्रो मिल गया है. हालांकि देखने वाली बात होगी कि लोग इसका कितना इस्तेमाल करते हैं.

50 यात्रियों की है क्षमता, किराया 50 रुपया

कैटामरान वेसल की बात करें तो 50 यात्रियों की क्षमता है. यह मुख्यतः विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है. इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस आधुनिक कैटामरान वेसल में यात्रा का किराया प्रति वयस्क 50 रुपया निर्धारित किया गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 15 अधिकारियों को किया सस्पेंड

कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा और यह गांधी घाट पहुंचेगा. इसके बाद गांधी घाट से पुन दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुंचेगा. अभी यह सुविधा केवल गांधी घाट तक के लिए ही रहेगी. आने वाले दिनों में इसका विस्तार कंगन घाट तक होगा.

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यात्रा निशुल्क होगी. पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट का दर निर्धारित किराए का आधा होगा. सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी. 

यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है. इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर (Shore Charger) की व्यवस्था की गई है. भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary Water Metro BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सोनिया गांधी पर विजय सिन्हा बोले, '...तो हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं'
सोनिया गांधी पर विजय सिन्हा बोले, '...तो हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं'
बिहार
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
बिहार
IPS भानु प्रताप के केस में नया मोड़, अब पत्नी पर FIR, कई और भी बने आरोपी
IPS भानु प्रताप के केस में नया मोड़, अब पत्नी पर FIR, कई और भी बने आरोपी
बिहार
बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड
बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे फोन की थीं?
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे फोन की थीं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
Viral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget