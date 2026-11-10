पटना में लें वाटर मेट्रो का आनंद, CM सम्राट ने किया शुभारंभ, जानें किराया और रूट

राजधानी पटना में वाटर मेट्रो का शुभारंभ हो गया है. मंगलवार (10 नवंबर, 2027) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव आदि उपस्थित रहे.

इस नई सुविधा से पटना आनेवाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गंगा नदी में जलयात्रा का नया अनुभव मिलेगा. पर्यटन विभाग की ओर से यह पहल की गई है. गंगा नदी में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को आधुनिक एवं सुविधाजनक जल परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

अशोक राजपथ में जाम से परेशान होते हैं लोग

वाटर मेट्रो के शुभारंभ से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा. बता दें कि अशोक राजपथ में जाम के चलते आने-जाने में लोगों को दिक्कत होती है. ऐसे में विकल्प के तौर पर अब वाटर मेट्रो मिल गया है. हालांकि देखने वाली बात होगी कि लोग इसका कितना इस्तेमाल करते हैं.

50 यात्रियों की है क्षमता, किराया 50 रुपया

कैटामरान वेसल की बात करें तो 50 यात्रियों की क्षमता है. यह मुख्यतः विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है. इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस आधुनिक कैटामरान वेसल में यात्रा का किराया प्रति वयस्क 50 रुपया निर्धारित किया गया है.

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कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा और यह गांधी घाट पहुंचेगा. इसके बाद गांधी घाट से पुन दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुंचेगा. अभी यह सुविधा केवल गांधी घाट तक के लिए ही रहेगी. आने वाले दिनों में इसका विस्तार कंगन घाट तक होगा.

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यात्रा निशुल्क होगी. पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट का दर निर्धारित किराए का आधा होगा. सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी.

यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है. इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर (Shore Charger) की व्यवस्था की गई है. भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जाएगा.

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