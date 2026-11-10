सोनिया गांधी पर विजय सिन्हा बोले, '...तो हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं'

बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय सिन्हा ने सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी विदेशी होते हुए भी जब हमारे देश की बहू बन गईं तो हम उन्हें स्वीकार करते हैं. हम उनका सम्मान करते हैं. हमारा तो ये संस्कृति और संस्कार रहा है कि बहू कहीं से भी हो, वो घर की सम्मान हैं, वो घर की लक्ष्मी हैं, वो जब हमारी संस्कृति को स्वीकार करती हैं तो हम देवी के रूप में उनका सम्मान करते हैं.

विजय सिन्हा ने कहा, "सबको अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए. अपनी जिंदगी में लोगों ने जो किया है, अंतिम समय में उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए. बताना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई और हम अच्छा क्या कर सकते थे."

'उन्होंने प्रधानमंत्री की बड़ाई की'

बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा, "सोनिया गांधी अंतिम समय में भारतीय कल्चर और भारतीय व्यवस्था को स्वीकार कर रही हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री की बड़ाई की...उनके सत्य वचन को उनके पुत्र को भी समझना चाहिए. कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकारना चाहिए."

राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती दिए जाने पर उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि वो मेंटल हैं. कब उनका मेंटल प्रॉब्लम शुरू होगा ये लोगों को पता नहीं है. संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था पर बैठे व्यक्ति का सम्मान न करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा. राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के प्रधानमंत्री देश का सम्मान हैं. मैं तो दोनों पदों का सम्मान करता हूं. लेकिन इनकी जो हरकत हैं वो कहीं न कहीं लोगों के मन में शंका उत्पन्न करता है कि मेंटल व्यक्ति ही हो सकते हैं...कोई व्यक्ति अपने देश का अपमान कर सकता है क्या?'

#WATCH | Patna, Bihar: State Minister Vijay Sinha says, "... People say Rahul Gandhi is mental. It is unfortunate when someone holding a constitutional position fails to respect constitutional institutions... Both the Leader of the Opposition and the Prime Minister hold important constitutional offices, and I respect both... But Rahul gandhi's statements raise doubts about his mental health..." — ANI (@ANI) November 10, 2026

इसके आगे उन्होंने कहा, "जिसके मन में देश के प्रति सम्मान होगा वो संविधान खतरे में है की बात करेगा? नक्सलियों के पक्ष में बात करेगा? आतंकवादी और घुसपैठियों को बचाने की बात करेगा? ये मेंटल व्यक्ति ही कर सकता है."

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