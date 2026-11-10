IPS भानु प्रताप के केस में नया मोड़, अब पत्नी पर FIR, कई और भी बने आरोपी

खगड़िया के पूर्व एसपी और आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप की पत्नी पूजा सिंह पर एफआईआर हुई है. पत्नी-पत्नी के विवाद के बीच इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है. यह एफआईआर खगड़िया के मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई है. पूजा सिंह सहित कुल सात लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है.

पूजा सिंह के अलावा पुष्पा देवी पारीक, नीरज कुमार पारीक, आरती सिंह, सोनू सिंह, प्रहलाद मिश्रा और धनवंत सिंह राठौर का नाम एफआईआर में है. इन पर BNS की धारा 126(2), 132, 352, 61(2)(a) और 3(5) के तहत केस दर्ज हुआ है. खगड़िया के मुफस्सिल थाने के थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह के आवेदन पर एफआईआर हुई है.

क्या है मामला?

अपने बयान में थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह ने यह कहा है कि 3 नवंबर को सुबह करीब 6.30 बजे पूजा सिंह खगड़िया एसपी आवास के बाहर पहुंचीं थीं. उन्होंने कुछ राहगीरों को रोका और एसपी आवास के सामने धरना देकर आवागमण को बाधित किया. इससे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई. आवास के सामने से हटने के लिए कई बार कहा गया लेकिन वे उग्र हो गईं. उन्होंने मेरी (थानाध्यक्ष) सर्विस पिस्टल को पकड़ने का प्रयास किया और कहने लगीं कि शूट कर दो मुझे, एनकाउंटर कर दो. इन्हीं सारी बातों को लेकर थानाध्यक्ष ने केस किया है.

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कुछ दिनों पहले पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें कि आईपीएस भानु प्रताप और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही पूजा सिंह ने पटना में महिला थाना जाकर पति भानु प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. कई आरोप उन्होंने लगाए थे.

पूजा सिंह का आरोप है कि उन्हें ससुराल के घर से निकाल दिया गया है. बेटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा. न्याय की गुहार लगाते हुए पूजा सिंह ने पुलिस मुख्यालय के बाहर भी धरना दिया था. विवाद को बढ़ता देख खगड़िया के एसपी पद से भानु प्रताप को मुक्त किया गया था और पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया था. पूरे घटनाक्रम पर भानु प्रताप की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है. हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है.

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