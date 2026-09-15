बिहार MLC चुनाव में जनसुराज का बड़ा दांव, 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है. पार्टी सभी आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और 20 सितंबर को पटना में पार्टी आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी. इस मौके पर जनसुराज के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर भी मौजूद रहेंगे.

विधान परिषद की जिन आठ सीटों पर चुनाव होना है, उनमें चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं. स्नातक सीटों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी शामिल हैं. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा सीटों पर चुनाव होना है.

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इन नामों पर लगभग बन चुकी सहमति

सूत्रों के अनुसार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर दिव्या ज्योति को प्रत्याशी बनाया जा सकता है. तिरहुत शिक्षक सीट से मौजूदा विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी के नाम की चर्चा है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान MLC अफाक अहमद को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है.

कोसी और दरभंगा के लिए भी नाम चर्चा में

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन को जनसुराज का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. वहीं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश प्रसाद राय के नाम पर भी चर्चा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि बाकी तीन सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं.

नवंबर में हो सकता है चुनाव

बिहार विधान परिषद की इन आठ सीटों पर नवंबर में चुनाव होने हैं. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसी महीने होने की संभावना है. जनसुराज की ओर से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले को आगामी चुनाव में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर 20 सितंबर को होने वाली घोषणा के बाद ही लगेगी.

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