आरक्षण पर सियासत के बीच भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'जो लोग...'

आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणियों पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को तीखा हमला बोला. उन्होंने दोनों नेताओं के बयानों को RSS की रणनीति बताते हुए आरोप लगाया कि एक नेता को बोलने और दूसरे को उसका विरोध करने के लिए कहा गया है.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि वंचित समाज को आरक्षण चाहिए और आरक्षण उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. उन्होंने कहा कि सामाजिक वर्गों के बीच असमानता मौजूद रहने तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी. आरजेडी विधायक ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वंचित वर्गों को आरक्षण देने का काम किया. इसके बाद कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, शरद यादव और राम विलास पासवान जैसे नेताओं ने देश में आरक्षण को लागू कराने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई.

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'जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे...'

भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें आरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और नेताओं को घेरते हुए कहा कि वंचित समाज के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला. भाई वीरेंद्र ने बीजेपी नेताओं को अंग्रेजों का वंशज तक करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा वंचित और दलित समाज के हितों के खिलाफ काम करती है.

BJP पर लगाए गंभीर आरोप

आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोग दलित समाज के मंदिर जाने पर उन्हें अपमानित करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा वंचित समाज को देखना नहीं चाहती. भाई वीरेंद्र ने दलित समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक अपने अधिकारों के लिए प्रभावी तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती.

RJD संगठन बैठक का किया स्वागत

वहीं, आरजेडी की संगठनात्मक बैठक को लेकर भाई वीरेंद्र ने पार्टी नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए नेतृत्व की ओर से की जा रही पहल स्वागत योग्य है. उन्होंने दावा किया कि संगठन को मजबूत करने की यह कवायद पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती देगी. भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वह पार्टी के हित में होगा.

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