संजय सिंह पर लगे आरोपों पर चिराग पासवान, 'मेरी पार्टी क्या, मेरे परिवार…'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चिराग पासवान ने अपने विधायक पर लगे आरोपों को गंभीर बताया.

केंद्रीय मंत्री ने इस पर कहा- दोषी कोई भी हो, उसे संरक्षण नहीं मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की.

विधायक संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को मानहानि का नोटिस भेजा है.

दिल्ली के होटल कांड को लेकर जारी चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर आज (31 अगस्त, 2026) प्रतिक्रिया दी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव का नाम लिए बिना मीडिया से कहा, "जिस तरीके से नाम लेकर एक पार्टी के नेता के द्वारा मेरे विधायक (संजय सिंह) जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, पहली बात कि आरोप संगीन हैं, मेरी पार्टी क्या… मेरे परिवार का सदस्य भी होगा तो मैं कतई उसका संरक्षण नहीं करूंगा."

चिराग ने कहा, "पार्टी ने उनसे जवाब तलब किया है. पार्टी फोरम पर उन्होंने बात रखी है. जिस नेता ने आरोप लगाया है उस पर उन्होंने मानहानि का दावा किया है."

कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए: चिराग

दिल्ली में हुई घटना को लेकर जारी चर्चा पर चिराग पासवान ने आगे कहा, "मैं उस युवती से भी आग्रह करूंगा कि तथ्यों को सामने रखें. उस होटल से भी आग्रह करूंगा… और मैं बिहार सरकार से खुद ये मांग करता हूं कि जांच कराई जाए. जो भी आरोपी हो भले वो मेरी पार्टी का हो, मेरे परिवार का भी होता तो कतई संरक्षण नहीं करता क्योंकि बिहार की छवि खराब हो रही है. आरोप-प्रत्यारोप नहीं तथ्य सामने आना चाहिए. जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए."

मीडिया से केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं आप सबके सामने कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का व्यक्ति दोषी निकला तो ना सिर्फ पार्टी से पदमुक्त किया जाएगा, ना सिर्फ पार्टी से दूर किया जाएगा बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसमें मेरी अहम भूमिका होगी."

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तेज प्रताप ने क्या कहा है?

बता दें कि चिराग की पार्टी के मंत्री संजय सिंह महुआ से विधायक हैं. तेज प्रताप ने दावा किया है कि दिल्ली के एक होटल में एक युवती के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया. होटल के कर्मियों ने हस्तक्षेप किया जिसके बाद मामले को संभाला गया. उनके आरोपों के बाद संजय सिंह ने तेज प्रताप से माफी मांगने को कहा है. संजय सिंह ने 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. इस बीच अब चिराग पासवान ने खुद ही इस पर बड़ा बयान दे दिया है.



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