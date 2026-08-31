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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफरक्का जल संधि पर JDU का बड़ा अभियान, 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’

फरक्का जल संधि पर JDU का बड़ा अभियान, 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’

फरक्का जल संधि को लेकर JDU बिहार के 12 जिलों में ‘नीतीश संवाद’ अभियान चलाएगी. 5 सितंबर से शुरू अभियान में संजय झा लोगों को फरक्का के प्रभावों की जानकारी देंगे.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 12:01 PM (IST)
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पटना. फरक्का जल संधि को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है. पार्टी की ओर से 12 जिलों में लोगों के बीच जाकर फरक्का बैराज और जल संधि के कथित प्रभावों को लेकर संवाद किया जाएगा. अभियान का नाम ‘नीतीश संवाद’ रखा गया है.

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा अभियान के तहत बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे. पहले चरण की शुरुआत 5 सितंबर से होगी. 5 सितंबर को बक्सर, 6 सितंबर को भोजपुर और 9 सितंबर को खगड़िया में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम होगा, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी.

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फरक्का बैराज को लेकर JDU ने उठाए सवाल

JDU का कहना है कि फरक्का बैराज और फरक्का जल संधि की वजह से बिहार को लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है. पार्टी के मुताबिक, फरक्का बैराज के कारण गंगा में बड़े पैमाने पर गाद जमा हुई है. इससे नदी का तल ऊंचा होने और मानसून के दौरान उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ने का दावा किया जा रहा है. पार्टी का यह भी कहना है कि गर्मियों में बिहार के कई इलाकों को जल संकट का सामना करना पड़ता है. JDU फरक्का बैराज को बिहार में बाढ़, सुखाड़ और गाद की समस्या से जोड़ रही है.

संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार के हित की मांग

JDU की मांग है कि फरक्का जल समझौते को मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. पार्टी चाहती है कि संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार के हितों और वर्ष 2050 तक राज्य की जल जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए. पार्टी का जन-जागरूकता अभियान ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब 1996 में हुई भारत-बांग्लादेश फरक्का जल संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है. ऐसे में बिहार में गंगा के पानी और राज्य की भविष्य की जरूरतों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है.

दिसंबर 2026 में खत्म होगी संधि की अवधि

1996 के समझौते के तहत सूखे की स्थिति में बांग्लादेश को 1500 क्यूमेक पानी दिए जाने का प्रावधान बताया गया है. अब संधि की अवधि समाप्त होने से पहले JDU इस मुद्दे को बिहार के लोगों के बीच ले जाने की तैयारी में है. ‘नीतीश संवाद’ के जरिए पार्टी फरक्का बैराज, गंगा में गाद, बाढ़ और जल संकट जैसे मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बात रखेगी.

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Published at : 31 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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