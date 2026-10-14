BPSC शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत, भर सकेंगे फॉर्म

बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आयोग के नोटिस के मुताबिक, D.El.Ed प्रशिक्षण सत्र 2024-2026 के वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जो परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होंगे. इस भर्ती के तहत विद्यालय अध्यापक के कुल 33,320 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है.

आयोग के अनुसार, पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने अंक पत्र की वेब कॉपी अपलोड करनी होगी. इसके बाद वे आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इस फैसले से उन छात्रों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो D.El.Ed प्रशिक्षण सत्र 2024-2026 से जुड़े हैं और परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होंगे.

वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

25 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

बिहार लोक सेवा आयोग TRE 4.0 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2026 से चल रही है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को समय रहते अपना फॉर्म भर लेना चाहिए. आवेदन से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें.

किन पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती?

बिहार लोक सेवा आयोग TRE 4.0 के तहत अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8, माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के पद शामिल हैं. इसके अलावा स्पेशल टीचर्स और हेडमास्टर के पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी.

अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'

अभ्यर्थी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं. आवेदन करने से पहले आयोग की ओर से जारी नोटिस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती न हो.