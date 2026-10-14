Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत, भर सकेंगे फॉर्म

BPSC शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत, भर सकेंगे फॉर्म

बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती TRE 4 में डीएलएड सत्र 2024-2026 के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा. 33,320 पदों पर भर्ती के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन करें.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आयोग के नोटिस के मुताबिक, D.El.Ed प्रशिक्षण सत्र 2024-2026 के वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जो परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होंगे. इस भर्ती के तहत विद्यालय अध्यापक के कुल 33,320 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है.

आयोग के अनुसार, पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने अंक पत्र की वेब कॉपी अपलोड करनी होगी. इसके बाद वे आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इस फैसले से उन छात्रों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो D.El.Ed प्रशिक्षण सत्र 2024-2026 से जुड़े हैं और परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होंगे.

वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

25 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

बिहार लोक सेवा आयोग TRE 4.0 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2026 से चल रही है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को समय रहते अपना फॉर्म भर लेना चाहिए. आवेदन से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें.

किन पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती?

बिहार लोक सेवा आयोग TRE 4.0 के तहत अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8, माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के पद शामिल हैं. इसके अलावा स्पेशल टीचर्स और हेडमास्टर के पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी.

अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'

अभ्यर्थी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं. आवेदन करने से पहले आयोग की ओर से जारी नोटिस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती न हो.

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
BPSC Teacher Recruitment BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
बिहार
वैशाली नाव हादसा: 13 लोगों की मौत, CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान
वैशाली नाव हादसा: 13 लोगों की मौत, CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान
बिहार
बिहार के हाजीपुर में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत, भोज खाने जा रहे थे
बिहार के हाजीपुर में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत, भोज खाने जा रहे थे
बिहार
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग
दिल्ली: रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप, जान बचाने के लिए ऊपर से लगाई छलांग
इंडिया
आशुतोष रांका का आज जन्मदिन, अभिजीत दीपके बोले- 'वो अभी...'
आशुतोष रांका का आज जन्मदिन, अभिजीत दीपके बोले- 'वो अभी...'
बॉलीवुड
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की DNA टेस्ट की मांग
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की डीएनए टेस्ट की मांग
क्रिकेट
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ियों की नौटंकी
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ियों की नौटंकी
विश्व
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
बिहार
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
हेल्थ
Gender Affirming Surgery: क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget