Free AI Course: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. पढ़ाई से लेकर नौकरी, बिजनेस, मेडिकल और तकनीकी क्षेत्र तक में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में AI की समझ रखने वाले लोगों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. खास बात यह है कि अब इस तकनीक को सीखने के लिए किसी महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने या विदेश जाना जरूरी नहीं है.

अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दुनियाभर के लोगों को ऑनलाइन माध्यम से AI से जुड़ी पढ़ाई का अवसर दे रही है. यहां कुछ ऐसे कोर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें बिना फीस दिए भी किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी यह कोर्स करना चाहते हैं, तो जानिए इससे जुड़ी जरूरी जानकारी.

स्टैनफोर्ड का खास AI कोर्स

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का 'Probability for Artificial Intelligence' (PAI) कोर्स उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो यह समझना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे Probability किस तरह काम करती है. इस कोर्स की खास बात यह है कि इसे केवल कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रखा गया है. AI में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है. इसके लिए गणित की बहुत एडवांस जानकारी जरूरी नहीं है. सामान्य Algebra की समझ रखने वाले लोग भी इसे सीख सकते हैं. स्टैनफोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में शुरू हुआ इस कोर्स का मौजूदा बैच 9 अक्टूबर से चल रहा है. इसलिए फिलहाल नए विद्यार्थियों के लिए अगली क्लास की जानकारी पाने के लिए इंटरेस्ट लिस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया गया है.

छह सप्ताह में AI से जुड़ी जरूरी जानकारी

यह कोर्स छह सप्ताह का है. इसमें AI को केवल एक तकनीक के रूप में समझाने के बजाय उसके पीछे काम करने वाले Mathematical Theory पर ध्यान दिया जाता है. कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलेगी. Probability, AI में संभावनाओं और Uncertainties की भूमिका समझाई जाएगी. Random Variables के जरिए डेटा और संभावित परिणामों का एनालिसिस करना सिखाया जाएगा. Maximum Likelihood Estimation, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सबसे संभावित परिणाम का अनुमान लगाना समझाया जाएगा. वहीं डेटा के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में परिणामों का वर्गीकरण करना भी सिखाया जाएगा. आधुनिक AI मॉडल के काम करने के तरीके को समझने का अवसर मिलेगा. AI के परिणामों की सटीकता का आकलन करना भी सिखाया जाएगा. इन विषयों को समझाने के लिए केवल थ्योरी पर निर्भर नहीं रहा गया है. हर सप्ताह विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने का मौका भी मिलेगा.

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AI सीखने में रुचि रखने वाले कर सकते हैं आवेदन

स्टैनफोर्ड के अनुसार, इंटरनेट की सुविधा रखने वाला दुनिया का कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है. इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग और AI सीखने में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए अमेरिका जाने या वहां रहने की जरूरत नहीं है. कोर्स की एक और खासियत इसमें पढ़ाने का तरीका है. स्टैनफोर्ड के इस प्रोग्राम में लगभग हर 10 विद्यार्थियों पर एक वॉलंटियर शिक्षक की व्यवस्था की जाती है. इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान मार्गदर्शन और सवालों के जवाब पाने में मदद मिलती है.

फ्री कोर्स के साथ सर्टिफिकेट

इस कोर्स की सबसे आकर्षक बात यह है कि यह पूरी तरह मुफ्त है. स्टैनफोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए न तो कोई फीस देनी होती है और न ही कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को अपने बनाए प्रोजेक्ट और काम का एक पब्लिक पोर्टफोलियो मिलता है, जिसे स्टैनफोर्ड पर होस्ट किया जाता है. विद्यार्थियों को हर सप्ताह कुछ घंटे पढ़ाई और प्रैक्टिकल काम के लिए निकालने होंगे. पूरे छह सप्ताह के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करना होगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस कोर्स से जुड़ी जानकारी और अगली क्लास में शामिल होने के लिए स्टैनफोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. सबसे पहले Probability for Artificial Intelligence की वेबसाइट खोलें. वहां कोर्स की जानकारी और पाठ्यक्रम देखें. अगला बैच शुरू होने की सूचना पाने के लिए 'Join the interest list' विकल्प चुनें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर प्रक्रिया पूरी करें.

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