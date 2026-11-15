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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'

ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'

अखिलेश यादव ने ये सियासी हमला ऐसे समय में किया है जब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाल में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर राजनीतिक गतिविधियां तेज की हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 15 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय हुए ‘सियासत के सैलानियों’ की डोर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथ में है और उन्हें जितनी ढील दी जाएगी, वे उतना ही आगे बढ़ेंगे.

अखिलेश यादव ने यहां आयोजित ‘पीडीए-दलित सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए हाल में ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने वाली ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पर परोक्ष रूप से हमला किया.

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'चुनाव आते ही सियासत के सैलानी आ गए'

उन्होंने कहा, "जब से बीजेपी हाल के चुनावों में हारी है, तब से कई सियासत के सैलानी भी आने लगे हैं. यह आगरा है, जहां बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं. लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव करीब आया, सियासत के सैलानी आ गए. उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है और वे किसी और के ‘माइक के लाउडस्पीकर’ बन गए हैं." सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि इन नए राजनीतिक दलों और नेताओं की कमान कहीं और है.

'इनकी डोर कहीं और'

उन्होंने ‘पतंग’ चुनाव चिह्न वाली एआईएमआईएम की ओर इशारा करते हुए कहा, "इन सियासत के सैलानियों की डोर कहीं और है और चरखी भी कहीं और है. ये उतना ही उड़ेंगे, जितनी इन्हें ढील दी जाएगी."

'ये लोग पीडीए को समझ नहीं पाए'

सपा प्रमुख ने कहा कि पहले बीजेपी के नेता पीडीए की परिभाषा बताते थे, लेकिन अब नए-नए आए लोग भी इसकी परिभाषा बताने लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग पीडीए को समझ नहीं पाए हैं. उन्होंने कहा, "सुना है कि वे कहने लगे हैं कि पलट दिए अखिलेश, लेकिन इस बार पलट देंगे अखिलेश. आगरा वाले भी पलट देंगे, क्योंकि ‘ए’ से आगरा भी तो है.

ओवैसी और चंद्रशेखर पर इसलिए साधा निशाना

बता दें कि सपा का ‘पीडीए’ से तात्पर्य पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से है. अखिलेश यादव ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाल में ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाकर राजनीतिक गतिविधियां तेज की हैं.

ये भी पढ़ें: 'पहले नौकरी निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी', CM योगी का सपा पर हमला

Published at : 15 Nov 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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