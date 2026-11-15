छठ पर खेसारी लाल यादव का फूटा गुस्सा, पूछा- हमारी आस्था ही निशाने पर क्यों?

भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने छठ महापर्व के मौके पर धार्मिक आस्था और त्योहारों को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और त्योहारों को निशाना बनाने वालों पर नाराजगी जताई. खेसारी ने कहा कि आखिर हर बार हमारी आस्था, त्योहारों और लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? उन्होंने छठ पूजा को करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बताया.

खेसारी लाल यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कई सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या छठ महापर्व हिंदू समुदाय का त्योहार नहीं है? करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान कौन सुनिश्चित करेगा? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे मुद्दे सामने आने पर जिम्मेदार लोग खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते?

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'त्योहारों को निशाना बनाने पर जताया दुख'

खेसारी ने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि ऐसे मामलों में अपेक्षित संवाद और स्पष्टता नहीं दिखाई देती. छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा महापर्व है. उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.

आखिर हर बार हमारी ही आस्था और हमारे त्योहारों, हमारे लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? छठ पूजा करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी हमारी सांस्कृतिक परंपरा का पावन प्रतीक है। • क्या छठ महापर्व हिंदू समुदाय के लोगों का पर्व नहीं है? • करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान कौन सुनिश्चित करेगा? • और जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, तो जिम्मेदार लोग खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते? यह देखकर दुःख होता है कि इस विषय पर अपेक्षित संवाद और स्पष्टता दिखाई नहीं देती। आज सरकार मजबूत स्थिति में है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की जनता ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी आस्था और भावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। सवाल किसी के विरोध का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, आपसी सम्मान और समान व्यवहार का है। आखिर ऐसा माहौल क्यों न बने, जहाँ हर व्यक्ति अपनी परंपरा और आस्था का पालन बिना किसी भेदभाव और अनावश्यक रोक-टोक के कर सके? आस्था का सम्मान हो, संवाद बना रहे और किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत न हों, ऐसी कामना करता हूँ। जय छठी मईया!🙏 — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) November 15, 2026

सरकार और नेताओं से की स्पष्टता की मांग

भोजपुरी गायक ने अपनी पोस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों की जनता ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज सरकार मजबूत स्थिति में है. ऐसे में लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है. उन्होंने जिम्मेदार लोगों से इस विषय पर स्पष्ट रुख रखने की अपील की.

धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार की बात

खेसारी ने कहा कि उनका सवाल किसी के विरोध का नहीं है. मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, आपसी सम्मान और समान व्यवहार का है. उन्होंने इच्छा जताई कि ऐसा माहौल बने, जहां हर व्यक्ति बिना भेदभाव और अनावश्यक रोक-टोक के अपनी परंपरा और आस्था का पालन कर सके. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने सभी की भावनाओं के सम्मान और आपसी संवाद की कामना की. उन्होंने जय छठी मईया कहकर अपनी बात समाप्त की.

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