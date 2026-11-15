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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ पर खेसारी लाल यादव का फूटा गुस्सा, पूछा- हमारी आस्था ही निशाने पर क्यों?

छठ पर खेसारी लाल यादव का फूटा गुस्सा, पूछा- हमारी आस्था ही निशाने पर क्यों?

खेसारी लाल यादव ने छठ पर वीडियो साझा कर धार्मिक आस्था और त्योहारों को निशाना बनाने पर सवाल उठाए. उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, समान व्यवहार और सभी की भावनाओं के सम्मान की मांग की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने छठ महापर्व के मौके पर धार्मिक आस्था और त्योहारों को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और त्योहारों को निशाना बनाने वालों पर नाराजगी जताई. खेसारी ने कहा कि आखिर हर बार हमारी आस्था, त्योहारों और लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? उन्होंने छठ पूजा को करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बताया.

खेसारी लाल यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कई सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या छठ महापर्व हिंदू समुदाय का त्योहार नहीं है? करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान कौन सुनिश्चित करेगा? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे मुद्दे सामने आने पर जिम्मेदार लोग खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते?

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'त्योहारों को निशाना बनाने पर जताया दुख'

खेसारी ने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि ऐसे मामलों में अपेक्षित संवाद और स्पष्टता नहीं दिखाई देती. छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा महापर्व है. उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.

सरकार और नेताओं से की स्पष्टता की मांग

भोजपुरी गायक ने अपनी पोस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों की जनता ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज सरकार मजबूत स्थिति में है. ऐसे में लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है. उन्होंने जिम्मेदार लोगों से इस विषय पर स्पष्ट रुख रखने की अपील की.

धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार की बात

खेसारी ने कहा कि उनका सवाल किसी के विरोध का नहीं है. मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, आपसी सम्मान और समान व्यवहार का है. उन्होंने इच्छा जताई कि ऐसा माहौल बने, जहां हर व्यक्ति बिना भेदभाव और अनावश्यक रोक-टोक के अपनी परंपरा और आस्था का पालन कर सके. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने सभी की भावनाओं के सम्मान और आपसी संवाद की कामना की. उन्होंने जय छठी मईया कहकर अपनी बात समाप्त की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Nov 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS KHESARI LAL YADAV
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