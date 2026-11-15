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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda cars Discount: Honda City से Amaze तक, इस महीने मिल रहा तगड़ा Discount

Honda cars Discount: Honda City से Amaze तक, इस महीने मिल रहा तगड़ा Discount

Honda cars Discount: नवंबर 2026 में होंडा अपनी गाड़ियों पर भारी छूट दे रही है. होंडा सिटी पर 1.86 लाख और अमेज पर शानदार फायदे मिल रहे हैं. जानिए ऑफर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 03:27 PM (IST)
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Honda cars Discount: आप अगर इन दिनों नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. क्योंकि फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी होंडा कंपनी बेहद ही शानदार डिस्काउंट ऑफर्स दे रही हैं.

आपको बता दें कि जो इस महीने अपनी चुनिंदा गाड़ियों पर बंपर छूट दे रही है. कंपनी की सबसे लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी से लेकर अमेज के नए और पुराने दोनों मॉडल्स तक पर भारी फायदे दिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इस महीने किस होंडा कार पर आपको कितनी बचत करने का मौका मिल रहा है.

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होंडा सिटी पर मिल रहा बड़ा फायदा

बता दें कि नवंबर महीने में सबसे बड़ा डिस्काउंट होंडा की फ्लैगशिप सेडान होंडा सिटी पर मिल रहा है. कंपनी की इस शानदार कार को घर लाने पर ग्राहकों को कुल 1.86 लाख रुपये तक के बड़े फायदे मिल सकते हैं.

अपनी बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी, शानदार केबिन स्पेस और बेहतरीन सेफ्टी के लिए जानी जाने वाली इस सेडान को खरीदने का यह बहुत ही सुनहरा मौका है. अगर आप एक प्रीमियम और स्टाइलिश सेडान की तलाश में हैं तो यह डील आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

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अमेज पर भी मिल रही भारी छूट

वहीं होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान अमेज को भी इस डिस्काउंट लिस्ट में शामिल किया गया है. हाल ही में बाजार में आई तीसरी जनरेशन की नई होंडा अमेज पर ग्राहकों को 66,800 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

जबकि इसके अलावा जो लोग थोड़े कम बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए दूसरी जनरेशन की पुरानी अमेज पर भी 57,600 रुपये तक की छूट दी जा रही है. कम कीमत में बेहतरीन माइलेज और कंफर्ट चाहने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है.

इन गाड़ियों पर मिल रहा कॉर्पोरेट ऑफर्स

जानकारी दें दे कि जहां एक तरफ सिटी और अमेज पर कैश डिस्काउंट और कई बड़े फायदे मिल रहे हैं. वहीं कंपनी की पॉपुलर एसयूवी होंडा एलिवेट और जेडआर-वी पर कोई सीधा बड़ा डिस्काउंट घोषित नहीं किया गया है.

लेकिन कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होंडा अपनी सभी गाड़ियों पर खास कॉर्पोरेट ऑफर्स जरूर दे रही है. जिससे कुछ अधिक बचत की जा सकती है.

30 नवंबर तक चलेगा ऑफर

बता दें कि होंडा की तरफ से मिलने वाले ये सभी डिस्काउंट ऑफर्स 30 नवंबर 2026 तक ही मिलेंगे. हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी फायदे अधिकतम सीमा के तहत आते हैं और अलग-अलग शहरों, डीलरशिप तथा गाड़ी के वेरिएंट के हिसाब से इनमें बदलाव हो सकता है. इसलिए कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले अपने नजदीकी होंडा शोरूम पर जाकर इन ऑफर्स की सही जानकारी लें ले.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:27 PM (IST)
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