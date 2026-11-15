नीतीश सेतु का श्रेय लेने पर घिरी BJP, रोहिणी आचार्य ने दागे तीखे सवाल

बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के उद्घाटन से पहले सियासत जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन करेंगे. इसे बिहार की जनता को समर्पित किया जाएगा. पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसके निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार के योगदान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर श्रेय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है. इसके बावजूद बीजेपी नेता इसका श्रेय लेने में जुटे हैं. रोहिणी ने पोस्ट में लिखा, "शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल..!"

ADB से कर्ज और बिहार के पैसे का दावा

रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि इस पुल के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से करीब तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है. इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने आंतरिक स्रोतों से दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार का योगदान नहीं है, तो भाजपा नेता इस परियोजना का श्रेय क्यों ले रहे हैं?

शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. ADB का कर्ज, जनता का पैसा , मगर बीजेपी का झूठा ढोल ..!! कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है, फिर भी बीजेपी इसका झूठा श्रेय लूटने के लिए बेहाल हुई जा रही है l पुल के निर्माण के लिए 3 हजार करोड़ रूपए का कर्ज ADB से लिया गया और 2 हजार करोड़ रूपए बिहार के आंतरिक स्रोतों से दिए गए, लेकिन बीजेपी , केंद्र की बीजेपी सरकार और बिहार बीजेपी के लोगों के द्वारा बिना किसी योगदान के ऐसा ढोल पीटा जा रहा है, मानो मोदी जी और उनकी सरकार ने बिहार पर कोई एहसान किया है l बिहार की जनता ये भली - भांति जानती है कि इस पुल के निर्माण में मोदी सरकार का शून्य योगदान है, इसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेतागण बड़ी बेशर्मी से अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए मोदी - गान में जुटे हुए हैं l — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2026

तेजस्वी यादव भी उठा चुके हैं सवाल

इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर तंज कस चुके हैं. विपक्ष पुल के नामकरण और इसके निर्माण में केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं, भाजपा पर बिना योगदान के प्रचार करने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि, रोहिणी के दावों पर भाजपा की प्रतिक्रिया इस खबर में सामने नहीं आई है.

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल बिहार की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम हो सकता है. सरकार उद्घाटन की तैयारियों में जुटी है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल का नाम और फंडिंग राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए हैं. अब सबकी नजर 21 नवंबर को होने वाले उद्घाटन पर है.