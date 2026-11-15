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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश सेतु का श्रेय लेने पर घिरी BJP, रोहिणी आचार्य ने दागे तीखे सवाल

नीतीश सेतु का श्रेय लेने पर घिरी BJP, रोहिणी आचार्य ने दागे तीखे सवाल

बिहार के नीतीश सेतु के उद्घाटन से पहले रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर श्रेय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पुल के लिए ADB से कर्ज और बिहार सरकार ने पैसा दिया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Nov 2026 04:52 PM (IST)
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बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के उद्घाटन से पहले सियासत जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन करेंगे. इसे बिहार की जनता को समर्पित किया जाएगा. पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसके निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार के योगदान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर श्रेय लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है. इसके बावजूद बीजेपी नेता इसका श्रेय लेने में जुटे हैं. रोहिणी ने पोस्ट में लिखा, "शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल..!"

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ADB से कर्ज और बिहार के पैसे का दावा

रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि इस पुल के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से करीब तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है. इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने आंतरिक स्रोतों से दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार का योगदान नहीं है, तो भाजपा नेता इस परियोजना का श्रेय क्यों ले रहे हैं?

तेजस्वी यादव भी उठा चुके हैं सवाल

इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर तंज कस चुके हैं. विपक्ष पुल के नामकरण और इसके निर्माण में केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं, भाजपा पर बिना योगदान के प्रचार करने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि, रोहिणी के दावों पर भाजपा की प्रतिक्रिया इस खबर में सामने नहीं आई है.

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल बिहार की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम हो सकता है. सरकार उद्घाटन की तैयारियों में जुटी है. लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल का नाम और फंडिंग राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए हैं. अब सबकी नजर 21 नवंबर को होने वाले उद्घाटन पर है.

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Patna BIHAR NEWS
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