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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट! रामेश्वर महतो बोले- 'हम 3 विधायक…'

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट! रामेश्वर महतो बोले- 'हम 3 विधायक…'

आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा तो पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है. आरोप लगाया है कि पार्टी में विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 08:59 PM (IST)
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उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लग सकता है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने कहा है कि हम तीन (वे खुद, माधव आनंद और आलोक सिंह) विधायक आपस में बैठकर फैसला लेंगे. कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा तो पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है.

उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रामेश्वर महतो ने कहा है कि पार्टी में बात नहीं सुनी जाती है. अगर सुनी जाती तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह नहीं होती.

रामपुकार सिन्हा के निलंबन से हैं नाराज

रामेश्वर महतो ने कहा कि रामपुकार सिन्हा (एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार) भी कुशवाहा समाज के बेटे हैं. पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत की. उनके निलंबन से वे नाराज दिखे. रामेश्वर महतो ने कहा कि रामपुकार सिन्हा एक साल से चुनाव के लिए लगे थे. अगर नहीं लड़ाना था तो उन्हें समझाया जाता. अगर उन्होंने नामांकन कर दिया था तो उन्हें बुलाया जाता और समझाया जाता. निलंबित करना कहीं से उचित नहीं है.

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उन्होंने कहा, "वहां (नामांकन के समय) तो कई कार्यकर्ता थे… हम तीन विधायक थे. दर्जनों से ज्यादा जिलाध्यक्ष थे, कितनों को निकालेंगे? निलंबित करने से अच्छा होता कि बुलाकर उनसे बातचीत की गई होती. पार्टी हित में होता. कार्रवाई हो तो सब पर हो… रामपुकार सिन्हा के साथ-साथ हम लोगों पर भी कार्रवाई हो. कार्यकर्ता जो थे उन पर भी हो. एक व्यक्ति पर क्यों?"

'आप परिवार नहीं पार्टी चला रहे'

रामेश्वर महतो ने कहा कि दोनों (माधव आनंद और आलोक सिंह) विधायक अभी बाहर हैं. आते हैं तो बैठकर बात होगी. फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है. इस सवाल पर कि कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना एमएलसी ही मंत्री बनाया गया था. इस पर उन्होंने कहा कि आप (उपेंद्र कुशवाहा) परिवार नहीं चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं. कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं रहेगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha BIHAR NEWS
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