उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट! रामेश्वर महतो बोले- 'हम 3 विधायक…'

उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लग सकता है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने कहा है कि हम तीन (वे खुद, माधव आनंद और आलोक सिंह) विधायक आपस में बैठकर फैसला लेंगे. कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा तो पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है.

उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रामेश्वर महतो ने कहा है कि पार्टी में बात नहीं सुनी जाती है. अगर सुनी जाती तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह नहीं होती.

रामपुकार सिन्हा के निलंबन से हैं नाराज

रामेश्वर महतो ने कहा कि रामपुकार सिन्हा (एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार) भी कुशवाहा समाज के बेटे हैं. पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत की. उनके निलंबन से वे नाराज दिखे. रामेश्वर महतो ने कहा कि रामपुकार सिन्हा एक साल से चुनाव के लिए लगे थे. अगर नहीं लड़ाना था तो उन्हें समझाया जाता. अगर उन्होंने नामांकन कर दिया था तो उन्हें बुलाया जाता और समझाया जाता. निलंबित करना कहीं से उचित नहीं है.

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उन्होंने कहा, "वहां (नामांकन के समय) तो कई कार्यकर्ता थे… हम तीन विधायक थे. दर्जनों से ज्यादा जिलाध्यक्ष थे, कितनों को निकालेंगे? निलंबित करने से अच्छा होता कि बुलाकर उनसे बातचीत की गई होती. पार्टी हित में होता. कार्रवाई हो तो सब पर हो… रामपुकार सिन्हा के साथ-साथ हम लोगों पर भी कार्रवाई हो. कार्यकर्ता जो थे उन पर भी हो. एक व्यक्ति पर क्यों?"

'आप परिवार नहीं पार्टी चला रहे'

रामेश्वर महतो ने कहा कि दोनों (माधव आनंद और आलोक सिंह) विधायक अभी बाहर हैं. आते हैं तो बैठकर बात होगी. फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है. इस सवाल पर कि कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना एमएलसी ही मंत्री बनाया गया था. इस पर उन्होंने कहा कि आप (उपेंद्र कुशवाहा) परिवार नहीं चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं. कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं रहेगी.

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