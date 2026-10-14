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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

बिहार के वैशाली में गंगा नदी में नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई. तेजस्वी यादव ने दुख जताते हुए बचाव अभियान तेज करने की अपील की और राघोपुर जाने की बात कही.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Oct 2026 09:02 AM (IST)
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बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. इस घटना पर राघोपुर के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि नाव पर सवार ज्यादातर लोग बच्चे थे. तेजस्वी यादव ने प्रशासन से घटनास्थल पर बचाव दलों की संख्या बढ़ाने और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद देने की अपील की है.

यह हादसा राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ. तेजस्वी यादव के मुताबिक, नाव पर करीब 30 लोग सवार थे. हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है.

तेजस्वी यादव ने बताया कि राघोपुर दियारा क्षेत्र में रामपुर श्मशान घाट के पास यह दर्दनाक घटना हुई. कुछ बच्चे नाव से भोज खाने गए थे. वापस लौटते समय नाव पलट गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई.

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उन्होंने कहा, "आज मेरे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है. अभी हम दिल्ली में थे और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. जिस तरह से वोटों की चोरी हुई है और चुनाव में धांधली की गई है, उसे लेकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे."

अब तक 14 शव बरामद, छह लोग अस्पताल में भर्ती

तेजस्वी यादव ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों से बात की. उनके मुताबिक, अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. छह लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि तीन लोग सुरक्षित हैं.

उन्होंने कहा, "इस घटना को लेकर हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से भी बातचीत की गई है. हमने आग्रह किया है कि घटनास्थल पर ज्यादा से ज्यादा बचाव दल भेजे जाएं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को भी राहत एवं बचाव कार्य में लगाया जाए."

पटना पहुंचते ही राघोपुर जाएंगे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अगले दिन पटना पहुंचेंगे और वहां से सीधे राघोपुर जाएंगे. उन्होंने कहा, "कल हम पटना आ रहे हैं और पटना पहुंचते ही राघोपुर जाएंगे. जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने बच्चों और परिजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं कि प्रशासन प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद करे. यह हादसा रात के समय हुआ है और अभी भी राहत एवं बचाव अभियान जारी है."

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तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी घटनास्थल पर भेजा है, ताकि वे हालात का जायजा ले सकें और पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचा सकें. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उनकी हरसंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Oct 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Vaishali News Boat Accident BIHAR NEWS
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