बिहार: NEET छात्रा मौत केस में जांच तेज, CBI ने जब्त किया भाई का मोबाइल, परिजनों से लंबी पूछताछ

छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने जांच को और गहराते हुए छात्रा के परिजनों से गहन पूछताछ की है. टीम ने परिवार के सभी सदस्यों से अलग-अलग कमरों में लंबी पूछताछ कर छात्रा की दिनचर्या, दोस्तों से संबंध, हालिया गतिविधियों, संभावित विवादों और किसी तरह की धमकी को लेकर विस्तार से जानकारी जुटाई.

जांच के दौरान यह जानने की भी कोशिश की गई कि छात्रा की मौत से कुछ समय पहले परिवार के साथ उसकी आखिरी बातचीत क्या थी और उसका मानसिक हालात कैसा था. इसी क्रम में छात्रा के भाई का मोबाइल फोन टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी. कॉल डिटेल्स, मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि छात्रा किसी मानसिक दबाव में थी या उसकी मौत के पीछे कोई बाहरी कारण था.

सीबीआई ने परिजनों से 3 घंटे तक की पूछताछ

दरअसल, CBI टीम दूसरी बार मंगलवार (17 फरवरी) को जहानाबाद गयी थी. मृतका के पैतृक गांव पहुंची और परिजनों से 3 घंटे तक पूछताछ की. इससे पहले CBI टीम पटना के शंभु हॉस्टल जाकर जांच पड़ताल और लोगों से पूछताछ कर चुकी है. इसी हॉस्टल में छात्रा रहती थी, जो कमरे में बेहोश पायी गयी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. मामला संवेदनशील होने के कारण जांच एजेंसी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाने में लगी है.

घटना की जांच कर रही सीबीआई

सीबीआई ने पटना के चित्रगुप्त नगर थाना की सब-इंस्पेक्टर रीना कुमारी से भी लंबी पूछताछ की है. दरअसल टीम यह जानने के प्रयास कर रही है कि घटना के बाद की गई प्रारंभिक जांच में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई. जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और केस डायरी तैयार करने की प्रक्रिया में सभी मानकों का पालन हुआ या नहीं.

बता दें परिजन रेप हत्या का आरोप लगा रहे हैं. CBI जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. परिजन को उम्मीद है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

