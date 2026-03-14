LPG Crisis Live: नोएडा के PG ने मंगाया 5000kg कोयला, अब उसके दाम भी बढ़े, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना
LPG Crisis Live: छत्तीसगढ़ में जमाखोरी रोकने के लिए छापेमारी में 741 गैस सिलेंडर जब्त हुए. सरकार ने LPG पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बताई, निगरानी बढ़ा दी है. केंद्र ने LPG की कमी से इनकार किया.
LIVE
Background
छत्तीसगढ़ में रसोई गैस (LPG) की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने राज्यभर में 102 स्थानों पर छापेमारी कर 741 गैस सिलेंडर जब्त किए. अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा इनकी उपलब्धता व वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव विकास शील ने 12 मार्च को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी.
रसोई गैस के लिए शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों में अफरा-तफरी का माहौल रहा. कई राज्यों में लोग कतारों में लगे रहे, जबकि केंद्र ने बार-बार कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. कई जगहों से भोजनालयों के बंद होने और एलपीजी की जमाखोरी की भी खबरें आई हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि घरों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और गैस सिलेंडर के लिए घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है.
PNG कनेक्शन का इस्तेमाल करने की मांग
पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि घरों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और गैस सिलेंडर के लिए घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ ही सरकार ने पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) नेटवर्क के करीब रहने वाले लगभग 60 लाख परिवारों से इस सुविधा को अपनाने का अनुरोध किया है.
कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी
सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी है कि अगर वे पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए संकट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पांच मार्च से अब तक घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है.
गाजीपुर में गैस संकट बेअसर, KYC कराइए और हाथों-हाथ ले जाइए सिलेंडर
देशभर में रसोई गैस (LPG) किल्लत की अफवाहों और एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच यूपी के गाजीपुर से एक बेहद राहत भरी तस्वीर सामने आई है, जो गैस संकट पर हो रही राजनीति को सिरे से खारिज कर रही है. शहर की 'कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी' पर आम दिनों की तरह ही कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है. यहां गैस के लिए कोई हाहाकार या हफ्तों की वेटिंग नहीं है, बल्कि 'तुरंत केवाईसी और हाथों-हाथ डिलीवरी' की व्यवस्था से ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के तत्काल गैस उपलब्ध कराई जा रही है.
लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एजेंसी पर मौजूद ग्राहकों ने जमीनी हकीकत बताते हुए कहा कि वे सुबह करीब 11 बजे वहां पहुंचे थे. कई महीनों से गैस न लेने के कारण उनका ई-केवाईसी (e-KYC) पेंडिंग था, जिसे कर्मचारियों ने मौके पर ही तुरंत अपडेट कर दिया. केवाईसी पूरा होते ही ग्राहकों ने गैस की बुकिंग की और जैसे ही वे पर्ची लेकर एजेंसी से बाहर निकले, वहां पहले से खड़ी गाड़ी से उन्हें तुरंत भरा हुआ गैस सिलेंडर थमा दिया गया. यह तस्वीर साफ करती है कि जिनके कागजात पूरे हैं, उन्हें गैस के लिए दर-दर भटकना या इंतजार नहीं करना पड़ रहा है.
LPG Crisis Live: गोरखपुर में गैस की किल्लत के बीच 'आप' का अनोखा प्रदर्शन
यूपी के गोरखपुर में गैस की किल्लत के बीच 'आप' का अनोखा प्रदर्शन बरबस ही लोगों का ध्यान खींचता रहा. गैस की कालाबाजारी पर सरकार को आड़े हाथों और प्रशासन को कटघरे में खड़े करते कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. हाथ में पोस्टर लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलिंडर रखकर राहगीरों का ध्यान खींचा. तो वहीं सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ताओं ने 'नरेंदर गायब, सिलिंडर गायब' का नारा लगाकर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL