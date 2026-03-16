Mojtaba Khamenei: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में इलाज करा रहे हैं. खबरों के अनुसार, अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए रूस भेजा गया. बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुज्तबा खामेनेई को मॉस्को में इलाज कराने का ऑफर दिया था.

हालांकि ईरान की ओर से इन खबरों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और ईरान में ही हैं.

घायल होने की कहानी और मॉस्को ट्रिप

कुवैती अखबार ‘अल-जरीदा’ की रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को हुए उस हमले में जिसमें अली खामेनेई की मौत हुई, मुज्तबा भी घायल हुए थे. इसके बाद उन्हें चुपचाप एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया. रिपोर्ट में कहा गया कि मुज्तबा की टांग की सर्जरी सफल रही और फिलहाल वह मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं.

पुतिन के करीबी देखरेख में इलाज

रिपोर्ट के अनुसार, मुज्तबा को गंभीर चोटें लगने के बाद उनकी पैर और टांग की सर्जरी के लिए खुद पुतिन ने उनसे मॉस्को आने को कहा था. मॉस्को में उन्हें पुतिन के घर के पास ही एक निजी अस्पताल में रखा गया है. यह जानकारी अल-जरीदा ने मुज्तबा के करीबी एक उच्च-रैंकिंग सूत्र के हवाले से दी है.

ईरानी सरकार ने अटकलें खारिज की

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मुज्तबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज किया. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा मुज्तबा के घायल होने के दावे पर उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम नेता के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है.

मुज्तबा खामेनेई कौन हैं

अली खामेनेई की बीते महीने मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. मुज्तबा अली खामेनेई के बेटे हैं और अब 56 साल के हैं. वह ईरान के सत्ता में सबसे प्रमुख शख्स बन गए हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं.

मुज्तबा खामेनेई एक धर्मगुरु हैं और ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद तीसरे सुप्रीम लीडर हैं. साल 1979 में रुहोल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने थे. 1989 में रुहोल्लाह खुमैनी के निधन के बाद अली खामेनेई सर्वोच्च नेता बने. अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा को यह पद मिला.