हरियाणा राज्यसभा चुनाव: INLD के दो विधायकों ने लिया बड़ा फैसला, बदल गया जीत का आंकड़ा

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Rajya Sabha Election 2026: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए अब 31 नहीं बल्कि 30 ही विधायकों के वोट की जरूरत होगी. दरअसल, हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं. 90 विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को 31 सदस्यों का समर्थन चाहिए था. लेकिन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के दो विधायकों ने चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया है. ऐसे में अब कुल विधायकों की संख्या घटकर 88 हो गई.

ऐसे में अब 88 विधायकों में से किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 30 सदस्यों का ही वोट चाहिए. इस स्थिति में भी कांग्रेस के कम से कम 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को होगी.

Haryana Rajya Sabha Elections 2026: हरियाणा में वोटिंग के बीच कांग्रेस सांसद का दावा- BJP से आया था फोन...

किस पार्टी से कौन उम्मीदवार

कांग्रेस- करमवीर सिंह बौद्ध

बीजेपी- संजय भाटिया

निर्दलीय- सतीश नांदल

किस पार्टी के पास कितने विधायक?

कांग्रेस- 37

बीजेपी- 48

INLD- 2

निर्दलीय- 3

राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिया था. वोटिंग से पहले सभी विधायक विधानसभा परिसर पहुंचे. सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर गए और फिर वहां से विधानसभा मतदान करने के लिए पहुंचे.

विनेश फोगाट ने क्या कहा?

इस बीच कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा, "हम पूरे आश्वस्त हैं. हमारी पार्टी ने करमवीर सिंह बौद्ध को उतारा है. हमने पार्टी का निर्देश फॉलो किया है और हम सब विधायक साथ में हैं. मैं पहली बार विधायक बनी हूं और हमारी पार्टी में भी नए विधायक हैं. हमें पता नहीं था कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है तो हमें बताया गया." कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "हमारा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जीतेगी. हमारे 37 के 37 विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे."

व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे अनिल विज

हरियाणा के मंत्री अनिल विज व्हील चेयर पर राज्यसभा चुनाव में मतदान करने विधानसभा पहुंचे। विज की दोनों टांगों में फ्रैक्चर है इसलिए व्हील चेयर पर पहुंचे.