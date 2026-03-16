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बिहार में बेटों की राजनीति! निशांत कुमार के बाद अब मैदान में उतरेंगे अनंत सिंह के 'धुरंधर'
Anant Singh News: कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विरासत अब उनके बच्चों के हाथों में है. लालू, रामविलास, मांझी और नीतीश कुमार के बाद अब अनंत सिंह ने भी तैयारी कर ली है.
अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ अनंत सिंह (बाएं) और निशांत संग नीतीश (दाएं)
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Published at : 16 Mar 2026 12:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion