हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबिहार में बेटों की राजनीति! निशांत कुमार के बाद अब मैदान में उतरेंगे अनंत सिंह के 'धुरंधर'

बिहार में बेटों की राजनीति! निशांत कुमार के बाद अब मैदान में उतरेंगे अनंत सिंह के 'धुरंधर'

Anant Singh News: कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विरासत अब उनके बच्चों के हाथों में है. लालू, रामविलास, मांझी और नीतीश कुमार के बाद अब अनंत सिंह ने भी तैयारी कर ली है.

By : परमानंद सिंह  | Updated at : 16 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Anant Singh News: कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विरासत अब उनके बच्चों के हाथों में है. लालू, रामविलास, मांझी और नीतीश कुमार के बाद अब अनंत सिंह ने भी तैयारी कर ली है.

अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ अनंत सिंह (बाएं) और निशांत संग नीतीश (दाएं)

1/8
मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को जेल से आकर वोट (राज्यसभा चुनाव के लिए) दिया. इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि वे अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. बाल-बच्चा राजनीति करेगा.
मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को जेल से आकर वोट (राज्यसभा चुनाव के लिए) दिया. इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि वे अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. बाल-बच्चा राजनीति करेगा.
2/8
यानी एक तरफ कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है तो अब अनंत सिंह ने भी साइड हटने का फैसला कर लिया है.
यानी एक तरफ कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है तो अब अनंत सिंह ने भी साइड हटने का फैसला कर लिया है.
Published at : 16 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS NISHANT KUMAR Anant Singh Son

बिहार फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
LPG Crisis News Live: LPG संकट पर दिल्ली में बदली वितरण नीति, ब्यावर, बीकानेर में 148 सिलेंडर जब्त
Live: LPG संकट पर दिल्ली में बदली वितरण नीति, ब्यावर, बीकानेर में 148 सिलेंडर जब्त
राज्य
राज्यसभा चुनाव: मांझी के दो विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग? तेजस्वी से मिलने के बाद पार्टी का बड़ा बयान
राज्यसभा चुनाव: मांझी के दो विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग? तेजस्वी से मिलने के बाद पार्टी का बड़ा बयान
राज्य
जालौन में शराब ठेके के खिलाफ फूटा महिलाओं को गुस्सा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
जालौन में शराब ठेके के खिलाफ फूटा महिलाओं को गुस्सा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
राज्य
Punjab: धमकी देने पर बुजुर्ग व्यक्ति को आया दिल का दौरा, गली से ट्रैक्टर ट्राली निकालने को लेकर हुआ था झगड़ा
Punjab: धमकी देने पर बुजुर्ग व्यक्ति को आया दिल का दौरा, गली से ट्रैक्टर ट्राली निकालने को लेकर हुआ था झगड़ा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
यूटिलिटी
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
हेल्थ
Heart Failure Symptoms: सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget