बिहार में बेटों की राजनीति! निशांत कुमार के बाद अब मैदान में उतरेंगे अनंत सिंह के 'धुरंधर'

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को जेल से आकर वोट (राज्यसभा चुनाव के लिए) दिया. इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि वे अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. बाल-बच्चा राजनीति करेगा.