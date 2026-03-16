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PHOTOS: राज्यसभा चुनाव के बीच कहां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देख लीजिए तस्वीरें
Rajya Sabha Elections 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) चुनाव हो रहा है. सीएम नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं. इस बीच वे अपने कामकाज में व्यस्त नजर आए.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
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Published at : 16 Mar 2026 01:40 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion