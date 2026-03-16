PHOTOS: राज्यसभा चुनाव के बीच कहां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देख लीजिए तस्वीरें

राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के कामकाज को नहीं छोड़ रहे हैं. उनका ध्यान जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है. सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया.