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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: राज्यसभा चुनाव के बीच कहां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देख लीजिए तस्वीरें

PHOTOS: राज्यसभा चुनाव के बीच कहां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देख लीजिए तस्वीरें

Rajya Sabha Elections 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) चुनाव हो रहा है. सीएम नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं. इस बीच वे अपने कामकाज में व्यस्त नजर आए.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 16 Mar 2026 01:49 PM (IST)
Rajya Sabha Elections 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) चुनाव हो रहा है. सीएम नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं. इस बीच वे अपने कामकाज में व्यस्त नजर आए.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) एक तरफ जहां वोटिंग हो रही है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काम में लगे हैं. इस चुनाव में वो भी जेडीयू से उम्मीदवार हैं.
बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) एक तरफ जहां वोटिंग हो रही है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काम में लगे हैं. इस चुनाव में वो भी जेडीयू से उम्मीदवार हैं.
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राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के कामकाज को नहीं छोड़ रहे हैं. उनका ध्यान जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है. सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया.
राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के कामकाज को नहीं छोड़ रहे हैं. उनका ध्यान जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है. सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया.
Published at : 16 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026

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