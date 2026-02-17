बिहार की 'लुटेरी दुल्हन': शादी के 4 दिन बाद प्रेमी संग फरार, कुकर-मिक्सर सब ले गई, अब गिरफ्तार

बिहार के रोहतास से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मामला अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र का है जहां शादी के महज चार दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. अब पुलिस ने उसे हिलसा (नालंदा) से गिरफ्तार किया है. सोमवार (16 फरवरी, 2026) को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेजा गया. साथ ही दुल्हन की निशानदेही पर शादी में मिले लाखों रुपये के गहने, कपड़े और अन्य घरेलू सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया.

8 फरवरी को हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, अकोढ़ीगोला निवासी चंदन कुमार की शादी 8 फरवरी को औरंगाबाद जिले के दाउदनगर की लवली चौधरी के साथ हुई थी. शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन का पति नौकरी के लिए पटना चला गया. इसी बीच लवली ने अपने गांव दाउदनगर निवासी प्रेमी मोहम्मद अली को ससुराल बुला लिया. इसके बाद लवली शादी में मिले लगभग आठ लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, कीमती उपहार, दो ट्रॉली बैग में कपड़े और अन्य सामान लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई. हैरानी की बात यह रही कि वह प्रेशर कुकर और मिक्सर ग्राइंडर भी साथ ले गई.

परिजनों के आवेदन पर दर्ज हुई थी शिकायत

इस घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान नालंदा पुलिस से मिली सूचना के आधार पर हिलसा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दुल्हन लवली और उसके प्रेमी मोहम्मद अली को हिरासत में लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद दोनों की निशानदेही पर पटना के हनुमान नगर स्थित विकास कुमार के किराए के मकान में छापेमारी की गई. यहां से दो ट्रॉली बैग समेत सभी सामान बरामद कर लिए गए.

पुलिस के अनुसार बरामद सामान में एक जोड़ी चांदी की पायल, मांगटीका, नथिया, कंगन, झुमका, हार, पांच साड़ी, दो लेडीज सूट, एक पर्स, शृंगार सामग्री, प्रेशर कुकर और मिक्सर ग्राइंडर है.

डेहरी के एएसपी अतुलेश झा ने बीते सोमवार (16 फरवरी, 2026) को प्रेस वार्ता में बताया कि लवली और मोहम्मद अली के बीच पहले से प्रेम संबंध था. शादी के बाद दोनों ने सुनियोजित तरीके से कीमती सामान लेकर फरार होने की योजना बनाई थी. इस मामले में कुल छह लोगों को आरोपित किया गया है.

