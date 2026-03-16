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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अब JDU में चुनाव, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अब JDU में चुनाव, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष?

JDU National President Elections: राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. 22 मार्च तक नामांकन की अंतिम तारीख है जबकि 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 03:22 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामंकन दाखिल किया है. आज (सोमवार) मतदान हो रहा है और देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे. इस बीच जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की खबर सामने आई है. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

नीतीश कुमार का फिर से अध्यक्ष बनना तय

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. 22 मार्च तक नामांकन की अंतिम तारीख है जबकि 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी. वहीं 24 मार्च तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है. एक से अधिक नामांकन पर चुनाव होगा. एक से अधिक नामांकन हुआ तो 27 मार्च को चुनाव होगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा? सूत्रों के अनुसार यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.

दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था चुनाव

हर तीन साल बाद संगठन का चुनाव होता है. इसी प्रक्रिया के तहत पिछले साल दिसंबर में ही अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाना चाहिए था. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण तीन महीने का समय मांगा गया था. ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है. 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: विधायकों के 'गायब' रहने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अभी तक…'

दूसरे नामांकन की संभावना काफी कम

बता दें कि नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नामांकन करे इसकी संभावना काफी कम है. पार्टी का नीतीश कुमार पर भरोसा है. ऐसे में यह तय है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल नीतीश कुमार का नाम रहेगा. बिना कहीं विरोध के वह फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे. अभी कुछ दिनों पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुआ था. केवल उमेश कुशवाहा ने ही नामांकन किया था. इस पद के लिए किसी और ने पर्चा नहीं भरा था. नामांकन से पहले वही प्रदेश अध्यक्ष थे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
JDU Rajya Sabha Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 JDU National President Elections
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