नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अब JDU में चुनाव, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष?

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामंकन दाखिल किया है. आज (सोमवार) मतदान हो रहा है और देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे. इस बीच जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की खबर सामने आई है. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

नीतीश कुमार का फिर से अध्यक्ष बनना तय

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. 22 मार्च तक नामांकन की अंतिम तारीख है जबकि 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी. वहीं 24 मार्च तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है. एक से अधिक नामांकन पर चुनाव होगा. एक से अधिक नामांकन हुआ तो 27 मार्च को चुनाव होगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा? सूत्रों के अनुसार यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.

दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था चुनाव

हर तीन साल बाद संगठन का चुनाव होता है. इसी प्रक्रिया के तहत पिछले साल दिसंबर में ही अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाना चाहिए था. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण तीन महीने का समय मांगा गया था. ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है.

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दूसरे नामांकन की संभावना काफी कम

बता दें कि नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नामांकन करे इसकी संभावना काफी कम है. पार्टी का नीतीश कुमार पर भरोसा है. ऐसे में यह तय है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल नीतीश कुमार का नाम रहेगा. बिना कहीं विरोध के वह फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे. अभी कुछ दिनों पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुआ था. केवल उमेश कुशवाहा ने ही नामांकन किया था. इस पद के लिए किसी और ने पर्चा नहीं भरा था. नामांकन से पहले वही प्रदेश अध्यक्ष थे.

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