अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'

जेडीयू के विधायक अनंत सिंह और एमएलसी नीरज कुमार के बीच तनातनी की स्थिति है. यह सब एमएलसी चुनाव को लेकर हो रहा है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर करारा हमला किया तो अब जेडीयू एमएलसी ने भी पलटवार किया है. नीरज कुमार ने कहा कि हम अपराधी के लिए राजनीति में कहर हैं.

दरअसल नीरज कुमार पर अनंत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाया कि उनके घर नीरज कुमार ने एके-47 को रखवाया था. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है. अगर आपको प्रमाण मिल रहा है तो कोर्ट जाइए.

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'जीवन में मैंने आरोप नहीं झेला'

नीरज कुमार ने कहा कि किस पर अनर्गल आरोप लगाना चरित्र का हनन है. उन्होंने अनंत सिंह के नार्को टेस्ट कराने वाले बयान पर कहा कि हिम्मत है तो कोर्ट जाइए. आवेदन दीजिए. जीवन में मैंने आरोप नहीं झेला है.

क्या एमएलसी चुनाव लड़ेंगे? इस पर कहा कि पार्टी तय करेगी. हमको ताकत की जरूरत नहीं है. हम कार्यकर्ता के बल पर लड़ते हैं. हम धनबल नहीं हैं, मेरे पास जनबल है. नीरज कुमार ने कहा कि हम बचपन से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं. कितने लोग पाला बदलते रहे लेकिन नीरज कुमार वहीं खड़ा है. पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन चरित्रहनन बर्दाश्त नहीं करेंगे.

अनंत सिंह पर हमलावर जेडीयू नेता ने कहा, "ऐसे घिनौने आरोप आप लगाते रहेंगे तो जान लीजिए आप रोल मॉडल नहीं हैं… ये समाज जानता है." इस सवाल पर कि अनंत सिंह ने कहा है कि चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि जब हम उम्मीदवार बन जाएंगे तब न तय होगा?

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