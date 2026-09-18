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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'

अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'

जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे. एके-47 वाले आरोप पर उन्होंने अनंत सिंह को चुनौती दी है कि प्रमाण है तो कोर्ट जाएं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Sep 2026 03:36 PM (IST)
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जेडीयू के विधायक अनंत सिंह और एमएलसी नीरज कुमार के बीच तनातनी की स्थिति है. यह सब एमएलसी चुनाव को लेकर हो रहा है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर करारा हमला किया तो अब जेडीयू एमएलसी ने भी पलटवार किया है. नीरज कुमार ने कहा कि हम अपराधी के लिए राजनीति में कहर हैं. 

दरअसल नीरज कुमार पर अनंत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाया कि उनके घर नीरज कुमार ने एके-47 को रखवाया था. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है. अगर आपको प्रमाण मिल रहा है तो कोर्ट जाइए.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र

'जीवन में मैंने आरोप नहीं झेला'

नीरज कुमार ने कहा कि किस पर अनर्गल आरोप लगाना चरित्र का हनन है. उन्होंने अनंत सिंह के नार्को टेस्ट कराने वाले बयान पर कहा कि हिम्मत है तो कोर्ट जाइए. आवेदन दीजिए. जीवन में मैंने आरोप नहीं झेला है. 

क्या एमएलसी चुनाव लड़ेंगे? इस पर कहा कि पार्टी तय करेगी. हमको ताकत की जरूरत नहीं है. हम कार्यकर्ता के बल पर लड़ते हैं. हम धनबल नहीं हैं, मेरे पास जनबल है. नीरज कुमार ने कहा कि हम बचपन से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं. कितने लोग पाला बदलते रहे लेकिन नीरज कुमार वहीं खड़ा है. पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन चरित्रहनन बर्दाश्त नहीं करेंगे.

अनंत सिंह पर हमलावर जेडीयू नेता ने कहा, "ऐसे घिनौने आरोप आप लगाते रहेंगे तो जान लीजिए आप रोल मॉडल नहीं हैं… ये समाज जानता है." इस सवाल पर कि अनंत सिंह ने कहा है कि चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि जब हम उम्मीदवार बन जाएंगे तब न तय होगा?

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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