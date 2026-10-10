ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'

अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'

विजेता दहिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा, खबर है कि अभिजीत दीपके डिटेन, सौरव दास डिटेन, आशुतोष रांका डिटेन, ध्रुव राठी डिटेन, लेकिन विजेता दहिया बाहर है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर दिल्ली इस समय छावनी में बदल चुकी है. पुलिस ने सीजेपी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ्लाइट के लैंड होते ही उसके अंदर से हिरासत में ले लिया. इस लेकर सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका तीनों का नाम लेकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा.

विजेता दहिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा, खबर है कि अभिजीत दीपके डिटेन, सौरव दास डिटेन, आशुतोष रांका डिटेन, ध्रुव राठी डिटेन, लेकिन विजेता दहिया बाहर.' इतना बोलकर वह हंसने लगे. इसके बाद उन्होंने कहा, 'ज्यादा लोन नहीं लो. बस वापस जा रहा हूं. एक कोई प्रोटेस्ट वाली कविता पढ़ूंगा, थोड़े बहुत नारे लगाऊंगा, बस. इतना अलर्ट मोड में आने की जरूरत नहीं है. जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ो न तुम प्रदर्शनकारियों के पीछे पड़े हो. दिल्ली पुलिस होश में आओ.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Delhi CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 1700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में
LIVE: जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 1700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में
इंडिया
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'
इंडिया
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
इंडिया
बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहीं ममता बनर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, मुंह पर चिपकाया हैंडीप्लास्ट
बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहीं ममता बनर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, मुंह पर चिपकाया हैंडीप्लास्ट
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijeta Dahiya (@vijetadahiya1)

विजेता दहिया का दिल्ली पुलिस पर आरोप

विजेता ने एक अन्य वीडियो में कहा, 'रात को पुलिस घर पर आ गई. ये बात कहने कि विजेता प्रोटेस्ट में नहीं जाओ, ये दिन में नहीं कह सकते क्या. बंदे की नींद खराब कर दी. तुम प्रदर्शनकारियों को भी मत सोने दो. अब पता चले नींद में मैं कुछ और ही नारा लगा दूं. बोलना है ज्ञानू इट्स डन ब्रो और बो दूं महामानव इट्स डन ब्रो फिर कहोगे कि विजेता ये क्यों बोल दिया.'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े कई लोग भी शामिल हैं. वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया है. अब तक करीब 1500 से अधिक लोगों की हिरास्त में लिया गया है.

दिल्ली में सीजेपी की फ्लॉप शो: बीजेपी

बीजेपी ने दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को 'फ्लॉप शो' करार दिया है. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली को बंधक बनाने, आगजनी करने और मारपीट करने की कोशिश थी, लेकिन आज भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है. उन्होंने कहा, 'भारत की कहानी जंतर-मंतर की कहानी नहीं है. जंतर-मंतर पर जो हो रहा है, टीवी पर जो दिख रहा है और सोशल मीडिया के कुछ हैंडल पर जंतर-मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है. भारत शांत है. भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 10 Oct 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke Vijeta Dahiya CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 1700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में
LIVE: जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 1700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में
इंडिया
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'
इंडिया
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
इंडिया
बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहीं ममता बनर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, मुंह पर चिपकाया हैंडीप्लास्ट
बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहीं ममता बनर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, मुंह पर चिपकाया हैंडीप्लास्ट
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
क्रिकेट
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Home Tips
Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget