अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर दिल्ली इस समय छावनी में बदल चुकी है. पुलिस ने सीजेपी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ्लाइट के लैंड होते ही उसके अंदर से हिरासत में ले लिया. इस लेकर सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका तीनों का नाम लेकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा.

विजेता दहिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा, खबर है कि अभिजीत दीपके डिटेन, सौरव दास डिटेन, आशुतोष रांका डिटेन, ध्रुव राठी डिटेन, लेकिन विजेता दहिया बाहर.' इतना बोलकर वह हंसने लगे. इसके बाद उन्होंने कहा, 'ज्यादा लोन नहीं लो. बस वापस जा रहा हूं. एक कोई प्रोटेस्ट वाली कविता पढ़ूंगा, थोड़े बहुत नारे लगाऊंगा, बस. इतना अलर्ट मोड में आने की जरूरत नहीं है. जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ो न तुम प्रदर्शनकारियों के पीछे पड़े हो. दिल्ली पुलिस होश में आओ.'

View this post on Instagram A post shared by Vijeta Dahiya (@vijetadahiya1)

विजेता दहिया का दिल्ली पुलिस पर आरोप

विजेता ने एक अन्य वीडियो में कहा, 'रात को पुलिस घर पर आ गई. ये बात कहने कि विजेता प्रोटेस्ट में नहीं जाओ, ये दिन में नहीं कह सकते क्या. बंदे की नींद खराब कर दी. तुम प्रदर्शनकारियों को भी मत सोने दो. अब पता चले नींद में मैं कुछ और ही नारा लगा दूं. बोलना है ज्ञानू इट्स डन ब्रो और बो दूं महामानव इट्स डन ब्रो फिर कहोगे कि विजेता ये क्यों बोल दिया.'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े कई लोग भी शामिल हैं. वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया है. अब तक करीब 1500 से अधिक लोगों की हिरास्त में लिया गया है.

दिल्ली में सीजेपी की फ्लॉप शो: बीजेपी

बीजेपी ने दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को 'फ्लॉप शो' करार दिया है. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली को बंधक बनाने, आगजनी करने और मारपीट करने की कोशिश थी, लेकिन आज भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है. उन्होंने कहा, 'भारत की कहानी जंतर-मंतर की कहानी नहीं है. जंतर-मंतर पर जो हो रहा है, टीवी पर जो दिख रहा है और सोशल मीडिया के कुछ हैंडल पर जंतर-मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है. भारत शांत है. भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है.'