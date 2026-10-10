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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री

सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री

साउथ अफ्रीका टी20 लीग के आगामी सीजन (SA20 2027) के लिए सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने अपने स्क्वॉड में एक बदलाव किया है, मिचेल मार्श शुरूआती मैचों में नहीं खेलेंगे, जिनके रिप्लेसमेंट का एलान हो गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Oct 2026 07:31 PM (IST)
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साउथ अफ्रीका की टी20 लीग (SA20) के आगामी का ऑक्शन हो गया है, सभी टीमों का स्क्वॉड फाइनल हो गया है. ऑक्शन के बाद काव्या मारन की मालिकाना हक वाली सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने एक बदलाव किया है. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श शुरूआती मैचों में नहीं खेलेंगे, जिनके टेम्पररी रिप्लेसमेंट का एलान फ्रेंचाइजी ने कर दिया है.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को प्री साइनिंग के तहत अपने स्क्वॉड में शामिल किया था. हालांकि वह SA20 के आगामी सीजन के शुरूआती मैचों में नहीं खेलेंगे, जिसको लेकर फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए उनके रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया. हालांकि मार्श का बाहर होने का कारण चोट नहीं है.

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सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया 'बेन डकेट, मिशेल मार्श की जगह कुछ मैचों के लिए टीम में शामिल होंगे.' मार्श इस समय बिग बैश लीग के लिए कमिटेड हैं, जो उनके देश (ऑस्ट्रेलिया) की टी20 लीग है. स्टेटमेंट में आगे बताया गया, 'मार्श बिग बैश लीग की अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी होने के बाद टीम से जुड़ेंगे.'

2027 SA20 का पांचवां संस्करण होगा। सनराइजर्स ईस्टर्न केप इस टी20 लीग की सबसे सफल टीम है, जिसने 4 में से 3 खिताब जीते हैं। टीम ने पहला, दूसरा (2023, 2024) संस्करण जीतने के बाद पिछले संस्करण (2026) तीसरा खिताब जीता था।

सनराइजर्स ईस्टर्न केप स्क्वॉड

ट्रिस्टन स्टब्स (कप्तान और विकेटकीपर), मिचेल मार्श (टेम्पररी रिप्लेसमेंट- बेन डकेट), एडम मिल्ने, लुइस ग्रेगरी, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), पैट्रिक क्रूगर, क्रेग ओवरटन, एनरिक नॉर्खिया, सैनुरन मुथुसामी, लुथो सिपामला, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, नांद्रे बर्गर, मिशेल वान बुरेन, मार्को जानसेन, रिशद हुसैन, जॉर्डन हरमन.

यह भी पढ़ें- T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम? वैभव तोड़ेंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Oct 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Mitchell Marsh Ben Duckett SA20 League Sunrisers Eastern Cape
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