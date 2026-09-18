MLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र

जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार पर बड़ा हमला किया है. बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि नीरज कुमार की हार नहीं होगी बल्कि वो जमानत बचा लें वही बड़ी बात होगी. शुक्रवार (18 सितंबर) को अनंत सिंह मीडिया से बात कर रहे थे.

नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा, "...मेरे घर में एक-47 रखकर पकड़वाया, उसका भी नार्को टेस्ट हो मेरा भी नार्को टेस्ट हो… हम कह रहे हैं कि नीरज कुमार को एमएलसी चुनाव में हराएंगे… जितनी ताकत है लगाएंगे."

एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने दो टूक में जवाब दिया कि हार नहीं वो जमानत बचा लें वही बड़ी बात होगी. नीरज कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीवन में किसका भला किया है?

अनंत सिंह बोले- ये पार्टी का चुनाव नहीं

मोकामा विधायक ने एमएलसी चुनाव को लेकर कहा कि यह पार्टी का चुनाव नहीं है. हम लोग जब पार्टी का चुनाव लड़ते थे तो नीरज कुमार ने विरोध किया. ललन सिंह लड़े तो उनका भी विरोध किया. कभी किसी को नहीं छोड़ा. हमने मीटिंग (जेडीयू की बैठक) में कहा भी था कि मेरी गलती क्या है बताइए, लेकिन कुछ नहीं बताया गया.

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उन्होंने कहा, "हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनता है… ललन सिंह के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनता है. इसके (नीरज कुमार) वोट से क्या बनेगा? पार्टी का सिंबल भी मिलता है क्या? ये पार्टी का चुनाव है ही नहीं."

सवाल किया गया कि नाराजगी की वजह क्या है? इस पर अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार ने हर बार उनका चुनाव में विरोध किया. एक सवाल पर अनंत सिंह ने साफ किया कि वह जेडीयू के विरोध में नहीं हैं, बल्कि वो नीरज के विरोध मे हैं. बता दें कि अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में डॉ. अनुज के समर्थन में हैं.

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