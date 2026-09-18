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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र

MLC चुनाव: अनंत सिंह का नीरज कुमार को खुला चैलेंज! AK-47 का किया जिक्र

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने साफ किया कि वो पार्टी के विरोध में नहीं बल्कि नीरज कुमार के विरोध में हैं. अनंत सिंह का कहना है कि वो हर हाल में नीरज को एमएलसी चुनाव में हराएंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Sep 2026 01:45 PM (IST)
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जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार पर बड़ा हमला किया है. बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि नीरज कुमार की हार नहीं होगी बल्कि वो जमानत बचा लें वही बड़ी बात होगी. शुक्रवार (18 सितंबर) को अनंत सिंह मीडिया से बात कर रहे थे.

नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा, "...मेरे घर में एक-47 रखकर पकड़वाया, उसका भी नार्को टेस्ट हो मेरा भी नार्को टेस्ट हो… हम कह रहे हैं कि नीरज कुमार को एमएलसी चुनाव में हराएंगे… जितनी ताकत है लगाएंगे." 

एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने दो टूक में जवाब दिया कि हार नहीं वो जमानत बचा लें वही बड़ी बात होगी. नीरज कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीवन में किसका भला किया है? 

अनंत सिंह बोले- ये पार्टी का चुनाव नहीं

मोकामा विधायक ने एमएलसी चुनाव को लेकर कहा कि यह पार्टी का चुनाव नहीं है. हम लोग जब पार्टी का चुनाव लड़ते थे तो नीरज कुमार ने विरोध किया. ललन सिंह लड़े तो उनका भी विरोध किया. कभी किसी को नहीं छोड़ा. हमने मीटिंग (जेडीयू की बैठक) में कहा भी था कि मेरी गलती क्या है बताइए, लेकिन कुछ नहीं बताया गया.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

उन्होंने कहा, "हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनता है… ललन सिंह के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनता है. इसके (नीरज कुमार) वोट से क्या बनेगा? पार्टी का सिंबल भी मिलता है क्या? ये पार्टी का चुनाव है ही नहीं."

सवाल किया गया कि नाराजगी की वजह क्या है? इस पर अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार ने हर बार उनका चुनाव में विरोध किया. एक सवाल पर अनंत सिंह ने साफ किया कि वह जेडीयू के विरोध में नहीं हैं, बल्कि वो नीरज के विरोध मे हैं. बता दें कि अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में डॉ. अनुज के समर्थन में हैं.

यह भी पढ़ें- TMC का सिंबल फ्रीज हुआ तो क्या बोली BJP? 'ममता बनर्जी की…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Sep 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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