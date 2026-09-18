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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आज हो रही पार्टी की बैठक पर सबकी नजरें हैं. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब UCC पर जेडीयू व बीजेपी के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 18 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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पटना स्थिति जेडीयू कार्यालय में आज (शुक्रवार) पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है. इसमें खुद नीतीश कुमार भी मौजूद हैं. खबर लिखे जाने तक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था. इस बैठक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. मीटिंग में पहुंचे जेडीयू के विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में निशांत कुमार (नीतीश के बेटे) को मुख्यमंत्री बनाया जाए. वह बिहार का नेतृत्व करें, काफी काबिलियत है.

मौजूदा समय में इस बयान का महत्व इसलिए है क्योंकि जेडीयू यूसीसी से सहमत नहीं है. आरजेडी ने सरकार बनाने का ऑफर भी दे दिया है. हालांकि देखना होगा कि आगे अभी क्या कुछ होता है. इस तरह की बयानबाजी सियासत में आम बात है.

जानकारी हो कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पहले से होती रही है. जब नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा था तो उस वक्त पार्टी के कार्यकर्ता-नेता चाहते थे कि निशांत ही सीएम बनें. अब एक बार फिर से इस तरह की मांग होने लगी है.

यूसीसी पर क्या बोले जेडीयू विधायक?

मंजीत सिंह ने कहा कि बैठक में सभी विधायक, एमएलसी, मंत्री रहेंगे. प्रबोधन कार्यक्रम है. विधायी कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी. इसका आधिकारिक उद्देश्य सदस्यों को सदन के नियमों, प्रक्रियाओं और सदन में प्रभावी ढंग से मुद्दे उठाने की जानकारी देना है. यूसीसी पर उन्होंने कहा कि प्रारूप देखने के बाद पार्टी स्टैंड साफ करेगी.

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कई मुद्दों पर पार्टी साफ कर सकती है रुख

बता दें बैठक ऐसे समय में हो रही है जब UCC पर जेडीयू व बीजेपी के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है. पार्टी का नाम जनता दल नीतीश करने की मांग उठ रही है, पार्टी द्वारा फरक्का जल संधि को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इसे आगे न बढ़ाया जाए. 1996 में हुई संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है. पार्टी कई मुद्दों पर रुख साफ कर सकती है.

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Published at : 18 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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