'पापा की छांव में जीना सीखा', लालू यादव के लिए रोहिणी का भावुक पोस्ट

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने भावुक अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता लालू यादव के साथ सूर्य को जल अर्पित करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ लिखे संदेश में रोहिणी ने पिता को संस्कृति, संस्कार और सर्वधर्म सम्मान की परंपराओं का जीवंत उदाहरण बताया है. पिता के प्रति उनका स्नेह और उनसे मिले संस्कारों का जिक्र इस पोस्ट को खास बना रहा है.

रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके पिता केवल परिवार के मुखिया और करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि संस्कृति, संस्कारों और रीति-रिवाजों का पालन करने की जीवंत मिसाल भी हैं. उन्होंने कहा कि पिता ने ही परिवार को सभी धर्मों का सम्मान करना और उनकी परंपराओं का मान रखना सिखाया है.

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‘पापा की हर बात में परंपराओं की खुशबू’

रोहिणी ने भावुक शब्दों में लिखा कि उनके पिता की हर बात में परंपराओं का सम्मान और रीति-रिवाजों की खुशबू रची-बसी है. उन्होंने कहा कि पिता की छांव में रहकर उन्होंने भी उनसे मिले संस्कारों और सीख के सहारे जीवन जीना सीखा है. उनका यह संदेश पिता-बेटी के रिश्ते की आत्मीयता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनके जुड़ाव को सामने लाता है.

हमारे पापा केवल हमारे परिवार के मुखिया और करोड़ों दिलों में बसने वाले भगवान नहीं, बल्कि संस्कृति , संस्कारों , रीति - रिवाजों , सर्वधर्म की परंपराओं का निर्वहन , पालन एवं मान करने की जीवंत मिसाल हैं । पापा ने ही सर्वधर्म का सम्मान एवं उनकी परंपराओं का मान और पालन करना हमें सिखाया है l पापा की हर बात में परंपराओं का मान और रीति-रिवाजों की खुशबू रची-बसी है । पापा की छांव में हमने भी उनके दिए गए संस्कारों और उनसे मिली सीख से जीना सीखा है । — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) October 10, 2026

पहले भी शेयर कर चुकी हैं पिता के साथ वीडियो

यह पहली बार नहीं है, जब रोहिणी ने पिता लालू यादव के साथ निजी पलों की झलक साझा की है. इससे पहले उन्होंने लालू यादव के बाल संवारते हुए और उनके साथ गायों के बीच समय बिताते हुए वीडियो शेयर किए थे. इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए वह अपने पिता के साथ बिताए सादगी भरे पलों को लोगों के सामने लाती रही हैं.

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं रोहिणी

रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं. वह पारिवारिक पलों के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती हैं. इस बार सूर्य को जल अर्पित करते हुए पिता के साथ साझा किया गया वीडियो और उसके साथ लिखा भावुक संदेश चर्चा में है.

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