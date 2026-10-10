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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पापा की छांव में जीना सीखा', लालू यादव के लिए रोहिणी का भावुक पोस्ट

'पापा की छांव में जीना सीखा', लालू यादव के लिए रोहिणी का भावुक पोस्ट

रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के साथ सूर्य को जल अर्पित करते हुए वीडियो शेयर किया. भावुक पोस्ट में उन्होंने पिता को संस्कारों, परंपराओं और सर्वधर्म सम्मान की मिसाल बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 05:12 PM (IST)
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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने भावुक अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता लालू यादव के साथ सूर्य को जल अर्पित करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ लिखे संदेश में रोहिणी ने पिता को संस्कृति, संस्कार और सर्वधर्म सम्मान की परंपराओं का जीवंत उदाहरण बताया है. पिता के प्रति उनका स्नेह और उनसे मिले संस्कारों का जिक्र इस पोस्ट को खास बना रहा है.

रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके पिता केवल परिवार के मुखिया और करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि संस्कृति, संस्कारों और रीति-रिवाजों का पालन करने की जीवंत मिसाल भी हैं. उन्होंने कहा कि पिता ने ही परिवार को सभी धर्मों का सम्मान करना और उनकी परंपराओं का मान रखना सिखाया है.

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‘पापा की हर बात में परंपराओं की खुशबू’

रोहिणी ने भावुक शब्दों में लिखा कि उनके पिता की हर बात में परंपराओं का सम्मान और रीति-रिवाजों की खुशबू रची-बसी है. उन्होंने कहा कि पिता की छांव में रहकर उन्होंने भी उनसे मिले संस्कारों और सीख के सहारे जीवन जीना सीखा है. उनका यह संदेश पिता-बेटी के रिश्ते की आत्मीयता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनके जुड़ाव को सामने लाता है.

पहले भी शेयर कर चुकी हैं पिता के साथ वीडियो

यह पहली बार नहीं है, जब रोहिणी ने पिता लालू यादव के साथ निजी पलों की झलक साझा की है. इससे पहले उन्होंने लालू यादव के बाल संवारते हुए और उनके साथ गायों के बीच समय बिताते हुए वीडियो शेयर किए थे. इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए वह अपने पिता के साथ बिताए सादगी भरे पलों को लोगों के सामने लाती रही हैं.

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं रोहिणी

रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं. वह पारिवारिक पलों के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती हैं. इस बार सूर्य को जल अर्पित करते हुए पिता के साथ साझा किया गया वीडियो और उसके साथ लिखा भावुक संदेश चर्चा में है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 10 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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