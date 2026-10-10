महाराष्ट्र: तुषार गांधी की गिरफ्तारी पर थाने में अड़े आदित्य ठाकरे, बोले- 'जब तक...'

मुंबई पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में आहूत कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के समर्थन में शनिवार को यहां अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया.

तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, सांसद संजय राउत और विधायक अनिल परब पुलिस स्टेशन पहुंचे. यहां आदित्य ठाकरे ने पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की. आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक तुषार गांधी को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे.

आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी कि मुंबई के सभी शिवसैनिक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होंगे. इसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिकों की भीड़ जुटने लगी. शिवसैनिक तुषार गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं.

वरुण सरदेसाई को भी किया डिटेन

वहीं शिवसेना UBT नेता विधायक वरुण सर देसाई को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है. वरुण सरदेसाई को डोंगरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां अब आदित्य ठाकरे पहुंच रहे हैं. वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई भी हैं.

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर डीएन नगर पुलिस थाने में रखा है."

उन्होंने बताया, "वह दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले थे. मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं. मोदी सरकार कायर है. मैं और आदित्य ठाकरे डीएन नगर के लिए रवाना हो रहे हैं. तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहेगी."

बांद्रा से हिरासत में लिए गए तुषार गांधी

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को बांद्रा से हिरासत में लेकर डीएन नगर पुलिस थाने ले जाया गया.‘हम भारत के लोग’ संगठन के प्रमुख तुषार गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्टर साझा कर नागरिकों से अपराह्न साढ़े तीन बजे अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मीठीबोरवाला को भी उनके आवास से हिरासत में लेकर एमआईडीसी पुलिस थाने ले जाया गया.

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