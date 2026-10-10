ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: तुषार गांधी की गिरफ्तारी पर थाने में अड़े आदित्य ठाकरे, बोले- 'जब तक...'

महाराष्ट्र: तुषार गांधी की गिरफ्तारी पर थाने में अड़े आदित्य ठाकरे, बोले- 'जब तक...'

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन से पहले सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया गया. इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिहाई की मांग की.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 10 Oct 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में आहूत कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के समर्थन में शनिवार को यहां अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया. 

तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, सांसद संजय राउत और विधायक अनिल परब पुलिस स्टेशन पहुंचे. यहां आदित्य ठाकरे ने पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की. आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक तुषार गांधी को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा दावा, 'मार्च-अप्रैल तक...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोल?
संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा दावा, 'मार्च-अप्रैल तक...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोल?
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर मां की प्रतिक्रिया, 'मेरा बेटा देश के लिए...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर मां की प्रतिक्रिया, 'मेरा बेटा देश के लिए...'
महाराष्ट्र
अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'
अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'
महाराष्ट्र
'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे
'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे

आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी कि मुंबई के सभी शिवसैनिक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होंगे. इसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिकों की भीड़ जुटने लगी. शिवसैनिक तुषार गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं.

वरुण सरदेसाई को भी किया डिटेन

वहीं शिवसेना UBT नेता विधायक वरुण सर देसाई को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है. वरुण सरदेसाई को डोंगरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां अब आदित्य ठाकरे पहुंच रहे हैं. वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई भी हैं.

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर डीएन नगर पुलिस थाने में रखा है."

उन्होंने बताया, "वह दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले थे. मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं. मोदी सरकार कायर है. मैं और आदित्य ठाकरे डीएन नगर के लिए रवाना हो रहे हैं. तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहेगी."

बांद्रा से हिरासत में लिए गए तुषार गांधी

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को बांद्रा से हिरासत में लेकर डीएन नगर पुलिस थाने ले जाया गया.‘हम भारत के लोग’ संगठन के प्रमुख तुषार गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्टर साझा कर नागरिकों से अपराह्न साढ़े तीन बजे अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मीठीबोरवाला को भी उनके आवास से हिरासत में लेकर एमआईडीसी पुलिस थाने ले जाया गया.

संजय राउत का CJP प्रोटेस्ट के बीच बड़ा दावा, 'मार्च-अप्रैल तक गिर जाएगी मोदी सरकार'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Tushar Gandhi Aditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा दावा, 'मार्च-अप्रैल तक...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोल?
संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा दावा, 'मार्च-अप्रैल तक...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोल?
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर मां की प्रतिक्रिया, 'मेरा बेटा देश के लिए...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर मां की प्रतिक्रिया, 'मेरा बेटा देश के लिए...'
महाराष्ट्र
अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'
अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'
महाराष्ट्र
'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे
'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
क्रिकेट
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget