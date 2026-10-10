'कॉक्रोच-झींगुर से नहीं डरते', इस केंद्रीय मंत्री ने कहा- मोदी और शाह शेर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्तूबर, 2026) को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन सफल नहीं रहा. हजारों की संख्या में मौजूद पुलिस ने जंतर-मंतर के आसपास किसी को भटकने नहीं दिया. अगर कोई प्रदर्शन की नीयत से पहुंच रहा था तो तुरंत हिरासत में ले लिया जा रहा था. अब इस प्रदर्शन के 'असफल' होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है.

जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी और शाह कॉकरोच और झींगुर से नहीं डरते हैं. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को शेर बताया है.

'भारत की भूमि शेरों की धरती'

जीतन राम मांझी ने शनिवार की शाम अपने एक्स हैंडल से लिखा, "भारत की भूमि शेरों की धरती है. भारत माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शेर पैदा किए हैं... जो ना कॉक्रोच से डरतें हैं ना ही झींगुरों से... हमें पता है कि तिलचट्टों ओर झींगुरों से कैसे निपटना है. भारत माता की जय. संविधान जिंदाबाद. लोकतंत्र जिंदाबाद."

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संजय सरावगी बोले- देश सब देख रहा

दिल्ली में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन के जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं. देश यह सब देख रहा है. जब पार्टी ने पहली बार अपना आंदोलन शुरू किया था, तो छात्रों को लगा कि वे उनके हितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके असली इरादे लोगों के सामने आ गए हैं."

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