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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कॉक्रोच-झींगुर से नहीं डरते', इस केंद्रीय मंत्री ने कहा- मोदी और शाह शेर

'कॉक्रोच-झींगुर से नहीं डरते', इस केंद्रीय मंत्री ने कहा- मोदी और शाह शेर

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है. तंज कसा कि हमें पता है कि तिलचट्टों ओर झींगुरों से कैसे निपटना है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Oct 2026 08:11 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्तूबर, 2026) को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन सफल नहीं रहा. हजारों की संख्या में मौजूद पुलिस ने जंतर-मंतर के आसपास किसी को भटकने नहीं दिया. अगर कोई प्रदर्शन की नीयत से पहुंच रहा था तो तुरंत हिरासत में ले लिया जा रहा था. अब इस प्रदर्शन के 'असफल' होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है.

जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी और शाह कॉकरोच और झींगुर से नहीं डरते हैं. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को शेर बताया है.

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'भारत की भूमि शेरों की धरती'

जीतन राम मांझी ने शनिवार की शाम अपने एक्स हैंडल से लिखा, "भारत की भूमि शेरों की धरती है. भारत माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शेर पैदा किए हैं... जो ना कॉक्रोच से डरतें हैं ना ही झींगुरों से... हमें पता है कि तिलचट्टों ओर झींगुरों से कैसे निपटना है. भारत माता की जय. संविधान जिंदाबाद. लोकतंत्र जिंदाबाद."

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संजय सरावगी बोले- देश सब देख रहा

दिल्ली में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन के जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं. देश यह सब देख रहा है. जब पार्टी ने पहली बार अपना आंदोलन शुरू किया था, तो छात्रों को लगा कि वे उनके हितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके असली इरादे लोगों के सामने आ गए हैं."

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Input By : आईएएनएस से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS CJP Protest
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