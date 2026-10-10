ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल

'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की है कि लोगों के वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी INDIA गठबंधन सोमवार को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की है कि लोगों के वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए  विपक्षी INDIA गठबंधन सोमवार को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा. दिल्ली में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया.

केसी वेणुगोपाल ने शनिवार (10 अक्टूबर) को अपने लोकसभा क्षेत्र अलाप्पुझा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "कांग्रेस और INDIA गठबंधन तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो जाती."

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
15 अक्टूबर को लद्दाख में MHA की उच्च-स्तरीय मीटिंग, मिलेगा सत्ता का नया फार्मूला!
15 अक्टूबर को लद्दाख में MHA की उच्च-स्तरीय मीटिंग, मिलेगा सत्ता का नया फार्मूला!
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना, देश को तोड़ने में लगी हैं कई ताकतें
CJP प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना, देश को तोड़ने में लगी हैं कई ताकतें
इंडिया
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
इंडिया
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला

केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि उनकी इन कोशिशों से आखिरकार उनका पतन ही होगा. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ऐसे नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनका पतन होने वाला है. वे विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों से डरे हुए हैं." 

राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा
वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में सुरक्षा पाबंदियां, जिनमें 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करना भी शामिल है, ये प्रदर्शनकारियों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए लगाई गई थीं. बता दें कि दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को तमिलनाडु के चेन्नई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राहुल गांधी ने चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में आयोजित छात्रों की गूंज अभियान के छठे कार्यक्रम में शिरकत की. 

तमिलनाडु सीएम विजय से मिले राहुल गांधी
इस दौरे के दौरान वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से भी मिले और दोनों ने चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में साथ समय बिताया. राहुल गांधी चेन्नई में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं. 

ये भी पढ़ें

'झूठ बोल रहे राहुल गांधी', राष्ट्रपति से मिलने के बाद वोट चोरी पर दिए बयान पर भड़की बीजेपी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 10 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
KC Venugopal Delhi Protest CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
15 अक्टूबर को लद्दाख में MHA की उच्च-स्तरीय मीटिंग, मिलेगा सत्ता का नया फार्मूला!
15 अक्टूबर को लद्दाख में MHA की उच्च-स्तरीय मीटिंग, मिलेगा सत्ता का नया फार्मूला!
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना, देश को तोड़ने में लगी हैं कई ताकतें
CJP प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना, देश को तोड़ने में लगी हैं कई ताकतें
इंडिया
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
कौन हैं अजिंक्य शिंदे? अभिजीत दीपके की हिरासत के बाद सौंपी गई CJP प्रोटेस्ट की कमान
इंडिया
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
क्रिकेट
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Home Tips
Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget