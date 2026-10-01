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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव: अनंत सिंह के 'अनुज' का आज नामांकन, 'दादा' ने बनवाए 50 हजार रसगुल्ले

MLC चुनाव: अनंत सिंह के 'अनुज' का आज नामांकन, 'दादा' ने बनवाए 50 हजार रसगुल्ले

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनुज सिंह जन सुराज के प्रत्याशी हैं. अनंत सिंह भले जेडीयू से विधायक हैं लेकिन वे अनुज सिंह के समर्थन में हैं. नामांकन से लौटने के बाद रसगुल्ले बांटे जाएंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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बिहार में आठ सीटों पर एमएलसी का चुनाव है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आज (गुरुवार) जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह नामांकन दाखिल करेंगे. चुनाव में सियासी मुकाबला अब 'मिठाई पॉलिटिक्स' तक पहुंच गया है.

मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के नामांकन के लिए 50 हजार रसगुल्ले तैयार करवाए हैं. ये रसगुल्ले गुरुवार यानी आज (01 अक्टूबर) अनुज सिंह के नामांकन में आने वाले समर्थकों और आम लोगों के बीच बांटे जाएंगे. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टब में भर-भरकर रसगुल्ले दिख रहे हैं.

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दरअसल, पटना स्नातक सीट से अनंत सिंह पहले ही अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं. जेडीयू की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी उनका समर्थन जन सुराज को जारी है. ऐसे में नामांकन के दिन 50 हजार रसगुल्ले तैयार कराना उनके समर्थन का बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन माना जा रहा है.

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नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने खोला मोर्चा

इस चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जेडीयू ने पटना स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया है. अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार का विरोध करने और अनुज सिंह के लिए प्रचार करने की बात कही है.

सुलह की कोशिश भी नहीं हुई कामयाब

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद को खत्म करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को बातचीत के लिए बैठाने की कोशिश की थी. रिपोर्टों के मुताबिक, यह बैठक बेनतीजा रही और अनंत सिंह अपने रुख से पीछे नहीं हटे. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी तकरार भी सामने आई. पार्टी नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि मामला वरिष्ठ नेतृत्व के संज्ञान में है और समय पर समाधान किया जाएगा.

50 हजार रसगुल्लों से शक्ति प्रदर्शन

अनंत सिंह के आवास पर बीते बुधवार को हलवाइयों ने बड़े पैमाने पर रसगुल्ले तैयार किए. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, नामांकन में आने वाले लोगों को ये रसगुल्ले खिलाए जाएंगे.

उधर अनंत सिंह का कहना है कि उनका जेडीयू से कोई विवाद नहीं है और नीरज कुमार से उनका व्यक्तिगत विवाद है. पटना स्नातक सीट तीन जिलों और 26 विधानसभा क्षेत्रों में फैली है. बिहार की आठ विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना प्रस्तावित है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 01 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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